Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni 1 milyon 300 bin kişiyi ağırladı

Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu bugün sona erdi. Şanlıurfa GAP Havalimanı sahasında gerçekleşen organizasyon, beş gün boyunca teknoloji meraklılarını ağırladı ve festival alanını 1 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçi gezdi.

Etkinlik programı ve sergilenen teknolojiler:

Organizasyonda yerli ve milli teknoloji hamlesine ait ürünler ile insansız hava araçları ve savunma sanayisinin öncü platformları sergilendi. Beş gün süresince ziyaretçiler, teknoloji gösterileri, hava gösterileri ve çeşitli yarışmalarla karşılaştı; hem stantlar hem de sahne etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Katılımcı sayısı ve yönetim kurulu başkanının açıklaması:

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organizasyonun kapsamını ve ziyaretçi sayılarını paylaştı: Şanlıurfa’da şanlı TEKNOFEST olur. TEKNOFEST 2026’da toplam 1.8 milyon, TEKNOFEST Güneydoğu’da 1.5 milyon, TEKNOFEST Şanlıurfa’da 1.3 milyon ziyaretçimizi ağırladık. Yüreği memleket aşkıyla atan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum

Festivalin kapanışıyla birlikte bölgede yerli ve milli teknolojilere yönelik ilginin güçlendiği gözlendi; etkinlik, savunma ve havacılık alanlarındaki tanıtım ve iletişim açısından önemli bir platform olarak kayda geçti.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'YA REKOR KATILIM, 1 MİLYON 300 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ