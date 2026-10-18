Hatay'da dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme seferberliği

Hatay'da polis bilgilendirmesi

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürüttükleri çalışmada vatandaşlara dolandırıcılık suçlarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verdi ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

amaç ve uyarılar:

Yetkililer, etkinliğin temel amacının muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek olduğunu belirtti. Ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı ve yapılan bilgilendirmelerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

sürdürülecek faaliyetler:

Hatay Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerini sürdüreceği bilgisini paylaştı.

POLİS EKİPLERİ, HATAY’DA VATANDAŞLARI DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI BİLGİLENDİREREK BROŞÜR DAĞITTI.