Hatay'da erken saatlerin sessiz bekleyişi: kpss adayları sınav merkezlerinde toplandı

Hatay'da sınav heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için Hatay'da sınav merkezleri sabah erken saatlerden itibaren doldu. ÖSYM tarafından düzenlenen oturumda, adaylar zamanında gelmek için yoğun çaba gösterdi. Birçok kişi, sınav öncesi son hazırlıklarını okul bahçelerinde yaptı ve bekleyişler heyecanlı anlara sahne oldu.

Sınav uygulaması:

Sınav için Şehit Ahmet Benli Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, görevli personel tarafından yapılan kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan oturumda katılımcılara, cevaplarını tamamlamaları için toplam 130 dakika süre tanındı. Görevliler, sınav kurallarını hatırlatarak sürecin düzen içinde ilerlemesini sağladı.

Okul çevresi ve ulaşım:

Adayları sınava getiren yakınları okul çevresinde bekledi; bekleyenler arasında son dakikada konuşmalar, moral verme ve son hatırlatmalar görüldü. Kent genelinde sınav saatinde trafik sıkışıklığı yaşanmaması, olası gecikmelerin önüne geçti ve birçok aday sınav salonlarına zamanında ulaştı.

Genel olarak sınav öncesi süreç, kontroller ve yönlendirmeler düzenli bir şekilde gerçekleştirildi. Sınava giren adayların heyecanı ve yakınlarının desteği, günün dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

HATAY’DA 2026 KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNA KATILACAK ADAYLAR, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN SINAV MERKEZLERİNE GELEREK SINAV HEYECANI YAŞADI.