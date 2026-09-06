Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Hatay'da erken saatlerin sessiz bekleyişi: kpss adayları sınav merkezlerinde toplandı

Hatay'da 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna giren adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinde hazır bulundu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Hatay'da erken saatlerin sessiz bekleyişi: kpss adayları sınav merkezlerinde toplandı

Hatay'da sınav heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için Hatay'da sınav merkezleri sabah erken saatlerden itibaren doldu. ÖSYM tarafından düzenlenen oturumda, adaylar zamanında gelmek için yoğun çaba gösterdi. Birçok kişi, sınav öncesi son hazırlıklarını okul bahçelerinde yaptı ve bekleyişler heyecanlı anlara sahne oldu.

Sınav uygulaması:

Sınav için Şehit Ahmet Benli Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, görevli personel tarafından yapılan kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan oturumda katılımcılara, cevaplarını tamamlamaları için toplam 130 dakika süre tanındı. Görevliler, sınav kurallarını hatırlatarak sürecin düzen içinde ilerlemesini sağladı.

Okul çevresi ve ulaşım:

Adayları sınava getiren yakınları okul çevresinde bekledi; bekleyenler arasında son dakikada konuşmalar, moral verme ve son hatırlatmalar görüldü. Kent genelinde sınav saatinde trafik sıkışıklığı yaşanmaması, olası gecikmelerin önüne geçti ve birçok aday sınav salonlarına zamanında ulaştı.

Genel olarak sınav öncesi süreç, kontroller ve yönlendirmeler düzenli bir şekilde gerçekleştirildi. Sınava giren adayların heyecanı ve yakınlarının desteği, günün dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

HATAY’DA 2026 KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNA KATILACAK ADAYLAR, SABAHIN ERKEN...

HATAY’DA 2026 KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNA KATILACAK ADAYLAR, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN SINAV MERKEZLERİNE GELEREK SINAV HEYECANI YAŞADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastanedeki anne kızının KPSS sınavında destek için hastaneden çıktı
images

Saniyelerle kaçan umut: ikinci yılın hayal kırıklığı
images

Hastanedeki tedaviyi bıraktı, kızının yanında olmak için sınav merkezine geldi
images

Eskişehir'de kpss sabahı: motosikletle yetişenler ve kapıdan dönen adaylar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın siyasetinin yas günü: BBP eski il başkanı Mehmet Yeter trafik kazasında yaşamını yitirdi

Külliye'de yeni dönem hedefleri paylaşıldı: 2027-2029 orta vadeli programı açıklandı

Ekonomiye yol haritası açıklandı: 2027-2029 orta vadeli program

Büyüme ve kamu dengesi ön planda: 2027-2029 Orta Vadeli Programı açıklandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu