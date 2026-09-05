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Hatay'da narkotik baskını: binlerce sentetik hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi

İskenderun ve Dörtyol’daki operasyonda 3 bin 840 Gerica sentetik ecza hapı ile esrar, sentetik kannabinoidler ve metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay'da narkotik baskını: binlerce sentetik hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi

Hatay'da eş zamanlı narkotik operasyonu

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül tarihinde İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde 2 ikamet ile 1 araçta arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda 3 bin 840 adet Gerica sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, 0,22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,43 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 3 adet cam aparat bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında S.S., B.G., Y.K. ve K.Y. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun bölgedeki önemi:

Ele geçirilen miktar ve türler, ekiplerin sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarına işaret ediyor. Yetkililer için bu tür eş zamanlı operasyonlar, bölgedeki suç ağlarının çözülmesinde ve maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesinde önemli rol oynuyor.

İSKENDERUN VE DÖRTYOL’DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER VE...

İSKENDERUN VE DÖRTYOL’DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER VE MALZEMELER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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