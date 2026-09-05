Çamur dolu evinin enkazında 11 gün sonra sağ bulundu

kurtarma çalışmalarında beklenmeyen gelişme:

Nepal’de 26 Ağustos’ta Himalayalar’dan kopan bir buzulun yol açtığı sel ve toprak kaymasında arama-kurtarma ekipleri, 11’inci günde Nuwako bölgesine bağlı Betrawatide 64 yaşındaki Chandika Kumari Shrestha'ya çamur dolu evinin enkazında sağ olarak ulaştı.

Kadın, yerel sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi için başkent Katmandu'ya sevk edildi.

felaketin oluşu ve etkilenen bölgeler:

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar’dan kopan buzul önce Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni, ardından Nepal’in kuzeyindeki Rasuwa ve çevre bölgelerini etkileyen sel ve toprak kaymasına yol açtı. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri taşkın suyu ve molozlarla doldu, evler, köprüler ve yollar sel suyuna kapılıp sürüklendi ve bazı bölgelerde iletişim koptu.

Resmi açıklamalara göre Nepal’de şu ana kadar 1.344 kişi hayatını kaybetti, 4.898 kişi kayıp durumda. Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde ise ölü sayısı 21 olarak bildirildi.

diğer kurtarılanlar ve resmi açıklamalar:

Nepal Ordusu Sözcüsü Raja Ram, Yukarı Trishuli-1 Hidroelektrik Santrali projesindeki bir tünelden 1 Çin uyruklu kişinin sağ çıkarıldığını, ayrıca Trishuli-3A tünelinden dün 2 işçinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kaymasının 11'inci gününde 64 yaşındaki bir kadına çamur dolu evinin enkazında sağ olarak ulaşıldı.