Hatay’da tüketici sağlığına odaklı gıda denetimleri yapıldı

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere İl Müdürü Abdurrahman Türkmen de eşlik etti.

denetimde neler incelendi:

Ekipler, işletmelerin mevzuata uygunluğunu ve gıda güvenilirliğine yönelik uygulamalarını yerinde inceledi. Kontroller sırasında üretim, saklama ve satış alanlarındaki uygulamalar değerlendirildi; amaç tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının temin edilmesidir.

resmi kontrollerin devamı:

İl Müdürlüğü yetkilileri, gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi ve denetimlerin tüketici sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı.

HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GIDA İŞLETMELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.