Hatay'ın deprem sonrası yeniden yapılanmasında atıksız kaynak verimliliği

Hatay'da yeniden yapılanma ve kaynak verimliliği

COP31 kapsamında düzenlenen panelde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarında çevreye duyarlı ve kaynak verimli uygulamaları aktardı. Panel, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paovic tarafından yönetildi ve Hatay örneği üzerinden afet sonrası sürdürülebilir yeniden yapılanma deneyimleri değerlendirildi.

hammadde arzını artırma girişimi:

Masatlı, "İnşaat Hammaddesi Arzını Artırmak ve Fiyat Regülasyonu Projesi" kapsamında kamunun atıl durumdaki 19 hammadde üretim sahasının geçici olarak devreye alındığını belirtti. Bu uygulamayla hammadde arzının artırılması, yapım maliyetlerinin düşürülmesi ve yeniden inşa çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor. Mevcut sahaların değerlendirilmesiyle hem tedarik güvenliği sağlanması hem de maliyet baskısının azaltılması amaçlanıyor.

enkaz yönetimi ve geri kazanım uygulamaları:

Masatlı, "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalara değindi. Japonya, UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Altınözü Enek sahasında enkazdan geri kazanılan malzemelerin ayrıştırıldığı ve yeniden üretime kazandırıldığı aktarıldı. Geri dönüştürülmüş agregaların yeşil çimento üretiminde kullanıldığı, bu sayede hem atık miktarının azaltıldığı hem de inşaatlarda sürdürülebilir malzeme döngüsünün güçlendirildiği vurgulandı.

Masatlı ayrıca, iş birliğiyle geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 30 bağımsız bölümün inşa edildiğini belirterek Hatay’da yeniden yapılanma sürecinde kaynak verimliliği ve Sıfır Atık yaklaşımının esas alındığını ifade etti. Sunulan modellerin maliyetleri düşürmeye, doğal kaynakları korumaya ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetmeye hizmet ettiği belirtildi.

Panelde aktarılan uygulamalar, afet sonrası yeniden yapılanmada döngüsel ekonomi ilkelerinin saha ölçeğinde nasıl uygulanabileceğine dair somut örnekler sundu ve benzer bölgeler için referans oluşturabilecek bir yaklaşım ortaya koydu.

VALİ MUSTAFA MASATLI, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE HATAY’IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARINI ANLATTI.