Hatice Öz düşük komisyonlu platformla esnafın dijitalleşmesine öncülük edecek

ATSO adayından somut adım: düşük komisyonlu sipariş uygulaması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, Antalya Dayanışma Grubu toplantısında yüksek komisyonların esnafı ağır yük altına soktuğunu belirterek bu soruna yönelik pratik bir çözüm sundu. Öz, iş dünyasının ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyen bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayarak, kurumun yalnızca evrak ve aidat işlemleriyle sınırlı kalamayacağını söyledi.

Öz'ün öne çıkardığı projenin merkezinde, sektörlere özel düşük maliyetli bir dijital sipariş platformu yer alıyor. Proje, özellikle yeme-içme sektörü ile marketlere hitap edecek şekilde tasarlandı ve platformun kent içindeki ekonomik değerin Antalya’da kalmasını sağlaması amaçlanıyor.

Antalya Yemek projesi: uygulama işletmelerden çıkan bir çözüm

Hatice Öz, projeyi anlatırken bu fikrin masa başı vaadi olmadığını, kendi işletmelerinde benzer dijital dönüşümleri uyguladığını belirtti. Öz, "Ben bu işi sadece teoride bilen biri değilim" diyerek, siparişten mutfak yönetimine, paket servisten dijital entegrasyonlara kadar saha tecrübesine dayanan bir model sunacaklarını ifade etti.

Projenin adı olarak öne çıkan Antalya Yemek uygulaması; vatandaşların tek bir platform üzerinden farklı işletmelerden yemek, market ve çeşitli ürünleri sipariş edebilmesini sağlayacak. Platformun vurgu yaptığı unsurlar arasında düşük komisyon oranları, üyeye yönelik destek mekanizmaları ve kent içi gelirin artırılmasına dönük tedbirler yer alıyor. Öz, birçok işletmenin yüksek komisyonlar nedeniyle sipariş servislerini kapatmak zorunda kaldığını veya kârlılığını yitirdiğini vurguladı.

saha temelli çözüm ve kurumsal dönüşüm hedefi:

Öz, ATSO’nun iş dünyası ile karar vericiler arasında güçlü bir köprü olması gerektiğini belirtti. Çiftçiden turizmcisine, ihracatçıdan sanayiciye kadar sektörlerin sorunlarının sahada yaşandığını söyleyen Öz, seçim çalışmalarında üyenin sesini merkeze aldıklarını ve ziyaretlerde hem sorun hem de çözüm reçeteleri topladıklarını aktardı.

Kuruma yönelik eleştirilerini de dile getiren Öz, "ATSO artık sadece evrak onaylayan, aidat toplayan hantal bir yapı olamaz" ifadesiyle odanın yapısal dönüşümüne işaret etti. Seçilmesi halinde ilk 100 günde yeni yönetim modelini hayata geçireceklerini, yapay zekâdan dış ticarete, finansmandan istihdama kadar çok başlıklı projeler hazırladıklarını belirtti.

Projeler arasında üyelerin yapay zekâ uygulamalarından dijital pazarlamaya, e-ticaretten yeni dış pazarlara erişime kadar desteklenmesi; nitelikli iş gücü için eğitim, sertifikasyon programları ve dijital istihdam ağlarının kurulması da var. Öz, hedefi "ATSO’yu ücretten alan değil, üyeye her alanda kazandıran bir yapı haline getirmek" olarak özetledi.

12 ay turizm hedefi ve ekonomik planlama:

Turizmin 12 aya yayılması hedefi de kampanyanın önemli ayaklarından biri. Öz, kış aylarında direkt uçuşların sürdürülmesi, ileri yaş gruplarına yönelik sağlık ve uzun süreli yaşam turizmi, spor ve kongre organizasyonları ile gastronomi, arkeoloji ve kırsal turizmin geliştirilmesini önerdi. Amaç, Antalya’yı mevsimlik bir destinasyondan çıkarıp Akdeniz’in yıl boyu üreten, katma değeri yüksek lider turizm başkenti haline getirmek.

Hatice Öz, seçimin sadece bir koltuk değişimi olmadığını, kurumun geleceğe hazırlanması açısından belirleyici olduğunu söyledi. Yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve yeni ticaret modellerine vurgu yapan Öz, değişimi benimseyen bir yönetim anlayışı vaad ediyor ve esnafın, sanayicinin, ihracatçının ve turizmcinin ortak taleplerini çözüm odaklı bir gündeme taşımayı planladıklarını ifade etti.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, KONUŞMA YAPTI.