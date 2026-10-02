Havacılıkta sıfır atık köprüsü: THY ile Sıfır Atık Vakfı'ndan ortak protokol

Protokolün temel hedefleri:

Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan iş birliği protokolü, sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. Protokolü Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur imzaladı.

Hangi alanlarda birlikte çalışılacak?:

Taraflar, protokol kapsamında sürdürülebilir havacılık ve atık yönetiminden gıda israfının azaltılmasına, yolcu farkındalığının artırılmasından döngüsel ekonomi uygulamalarına kadar geniş bir alanda ortak proje, etkinlik, farkındalık ve iletişim çalışmaları gerçekleştirecek. Ayrıca iyi uygulamaların ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılması hedefleniyor.

İş birliği özellikle COP31 sürecinde somutlaşacak; taraflar, sürdürülebilir havacılık, atık azaltımı, kaynak verimliliği ve emisyon düşürme konularında ortak etkinlik ve paneller düzenleyecek. THY, COP31’in 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olmasından hareketle, enerji ve ulaşım gündeminde bir sürdürülebilir havacılık paneli düzenleyeceklerini açıkladı.

Liderlerin mesajları ve vizyonun taşınması:

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, protokolün Türkiye’nin çevre ve iklim vizyonunu küresel bir marka ile buluşturduğunu vurguladı. Ağırbaş, 2017’de Sayın Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin ülkenin 81 ilinde yayıldığını ve dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılık bulduğunu hatırlattı. Ayrıca COP31 sürecinin yalnızca müzakere masalarının kurulduğu değil, sahadaki uygulamaların konuşulduğu bir platform olması yönündeki beklentisini paylaştı ve Murat Kurum liderliğindeki iklim perspektifiyle bu vizyonun ilerletileceğini belirtti.

Ağırbaş, THY’nin küresel erişimi ile Sıfır Atık Vakfı’nın sürdürülebilirlik birikiminin birleşmesinin yalnızca kurumsal bir iş birliği değil, sektörel dönüşüme örnek olacak bir model ortaya koyabileceğini ifade etti. Proje alanları olarak atıkların azaltılması ve yeniden ekonomiye kazandırılması, gıda israfının önlenmesi, kaynak verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması gibi başlıklar öne çıkıyor.

THY'nin mevcut uygulamaları ve taahhütleri:

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, şirketin COP31’in parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, protokolün sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF), operasyonel verimlilik ve atık yönetimi gibi halihazırda yürütülen uygulamalarla örtüştüğünü söyledi. Olmuştur, THY’nin 2050 karbon nötr hava yolu taahhüdü ve ülkenin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Uygulamalar arasında yeni nesil uçaklarla yakıt verimliliğinin artırılması, uçuşlarda sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımı ve yerli SAF üretim projelerinin desteklenmesi yer alıyor. Uçak içi malzemelerde çevresel etkinin azaltılmasına yönelik tercihlerin yapıldığı, tek kullanımlık plastiklerin azaltıldığı ve yolculara yemeksiz uçuş seçeneği sunularak ikram almayan yolcular adına bağış işleyişinin uygulandığı aktarıldı.

Tesislerde yenilenebilir enerji çalışmaları ve beklentiler:

Olmuştur ayrıca, THY tesislerinde yürütülen yenilenebilir enerji çalışmalarına değindi; çatılarına kurulan güneş enerji santralleri sayesinde tüm yerleşkelerde kullanılan yenilenebilir enerji oranını %18,5 düzeyine çıkardıklarını belirtti. Protokole emeği geçenlere teşekkür ederek, ortak çalışmanın sürdürülebilirlik alanında somut sonuçlar ve iyi uygulamalar sağlayacağı beklentisini dile getirdi.

Taraflar, bu iş birliğini Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu havacılıkla bütünleştirerek küresel ölçekte yaygınlaştırma fırsatı olarak görüyor. Hem saha uygulamaları hem de COP31 gibi uluslararası platformlarda yürütülecek ortak çalışmaların, sürdürülebilir havacılığın geleceğine katkı sağlaması hedefleniyor.

IFIR ATIK VAKFI İLE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) ARASINDA SIFIR ATIK, DÖNGÜSEL EKONOMİ, KAYNAK VERİMLİLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ALANLARINDA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİNİ KAPSAYAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.