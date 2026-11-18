Sabiha Gökçen'de yolcu deneyimini yükselten kapsamlı iyileştirmeler

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), artan yolcu trafiğine paralel olarak terminal ve çevre alanlarında kapsamlı iyileştirme ve yatırım programlarını sürdürüyor. Otopark kapasitesinden dijital hizmetlere, su erişiminden şehirlerarası ulaşım noktalarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemeler, yolculara daha hızlı, erişilebilir ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

otopark düzenlemeleri ve kısa süreli çözümler:

Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen bütüncül otopark düzenlemesi ile Terminal 2'de ilave açık otopark alanı hayata geçirildi; böylece kapasite 5 bin 229 araca yükseltildi. Terminal 1'in yeniden hizmete açılmasıyla sağlanan 607 araçlık ek kapasiteyle toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca ulaştı. Ayrıca, artan motosiklet kullanımına yanıt olarak rampa alanları değerlendirilerek motosiklet sürücüleri için güvenli park alanları oluşturuldu.

dijital hizmetler: SAVVy ile çok dilli destek

Kasım 2024'te kullanıma alınan havalimanlarında ilk üretken yapay zekâ tabanlı dijital asistan SAVVy, uçuş bilgisi, alan içi yönlendirme, ulaşım ve terminal hizmetlerine dair soruları WhatsApp entegrasyonu üzerinden anlık yanıtlıyor. Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Çince, İspanyolca, İtalyanca ve Almanca olmak üzere 8 dilde 7/24 hizmet veren SAVVy, çağrı merkezine gelen soruların yaklaşık %40'ını tek başına karşılayarak operasyonel verimliliğe katkıda bulunuyor.

ücretsiz su noktaları ve fiyat düzenlemesi:

Yolcuların temel ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla terminal genelindeki ücretsiz su sebillerinin sayısı 2 yeni noktayla birlikte 8'e çıkarıldı. Giden yolcu check-in alanı, dış hatlar gelen yolcu bölümü ile iç ve dış hatlar arındırılmış salonlardaki su doldurma noktalarına ek olarak, terminal genelindeki su otomatlarında ambalajlı içme suyu erişimi sürdürülebilir koşullarda sağlanıyor. Ayrıca, terminal genelinde su satışlarında 5 Ekim 2026 tarihinden itibaren tavsiye edilen tutarların azami satış fiyatı niteliğinde uygulanacağı bir fiyat düzenlemesi yürürlüğe kondu; işletmeler bu fiyatların altında da satış yapabiliyor.

terminal yenilemeleri ve şehirlerarası ulaşım iyileştirmeleri:

"Yolcu akışını iyileştirme projeleri" kapsamında Terminal 2'de ortak kullanım alanları ve iç hatlar lounge kapasitesi genişletildi; 2024 yılından bu yana 22 adet WC modern tasarımla tamamen yenilendi. Terminal 1'de eski THY CIP Lounge alanındaki yapısal güçlendirme çalışmaları sürerken, terminalin kara ve hava taraflarında tamamlanan hissedilebilir yürüme yüzeyleri ile görme engelli ve az gören yolcular için erişilebilirlik standartları yükseltildi. Ayrıca, terminal önünde yenilenen şehirlerarası ulaşım noktası ile Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli'ye konforlu ve düzenli ulaşım sağlanıyor.

Bu adımlar, ISG'nin artan yolcu talebine yanıt verirken hizmet kalitesini ve erişilebilirliği artırma stratejisinin parçası olarak daha hızlı, güvenli ve öngörülebilir bir seyahat deneyimi sunma hedefini öne çıkarıyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI (ISG), ARTAN YOLCU TRAFİĞİNE PARALEL OLARAK HİZMET STANDARTLARINI ÜST SEVİYEYE TAŞIYAN KAPSAMLI İYİLEŞTİRME VE YATIRIM PROJELERİNİ SÜRDÜRÜYOR.