Manisa Büyükşehir Belediyesi dijital iklim platformunu açtı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji çalışmalarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla iklim.manisa.bel.tr adresli dijital platformu hizmete sundu. Platform, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı ve kentin iklim politikalarına ilişkin güncel bilgi ve içerikleri erişime açıyor.

Platformda bulunan içerikler:

Site, Manisa'nın iklim değişikliğine uyum ve mücadele çalışmalarına dair kapsamlı materyal içeriyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir enerji uygulamaları, iklim riskleri ve kırılganlık değerlendirmeleri ile kuraklık ve kentsel ısı adası analizleri gibi bilimsel ve teknik çalışmalar platformda yer alıyor. Ziyaretçiler; raporlar, proje çıktıları ve uygulama örneklerine ilişkin belgelerle projelerin somut sonuçlarını inceleyebilecek.

Çapraz sektör yaklaşımı ve hedeflenen erişim:

Belediye, iklim çalışmaları kapsamında enerji, su kaynakları, tarım, ulaşım, atık yönetimi ve kentsel planlamayı birbirine bağlı alanlar olarak ele alıyor. Dijital platform, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerin birlikte takip edilmesini sağlayarak belediyenin iklim politikalarında şeffaflığı ve bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Platformun bir diğer hedefi, Manisa'nın çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılmak. Belediyenin açıklamasına göre platform, COP31 sürecinde kentin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum örneklerinin tanıtımına katkı sağlayacak ve Manisa'nın iklim vizyonunun daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak verecek.

Vatandaşların, akademi ve ilgili kurumların platformu kullanarak yapılara ve projelere ilişkin güncel veriye ulaşması hedefleniyor; bu sayede uygulamalara dayalı geri bildirim mekanizmalarının ve iş birliği olanaklarının artması bekleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE TEMİZ ENERJİ ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLAMAK VE KAMUOYUNUN ERİŞİMİNE SUNMAK AMACIYLA İKLİM TEMALI DİJİTAL PLATFORMU HİZMETE AÇTI. İKLİM.MANİSA.BEL.TR ADRESİNDEN ERİŞİLEBİLEN PLATFORMDA, KENTİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE MÜCADELE ÇALIŞMALARI, BİLİMSEL ANALİZLER, PROJELER VE UYGULAMALAR YER ALIYOR.