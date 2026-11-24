Havran'da dört saatte metrekareye 90 kg yağış: araçlar ağaçların üzerine çıktı, yüzlerce hayvan zarar gördü

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran ilçesi ve kırsal mahallelerde etkili olan sel sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık dört saat süren yağışta metrekareye 90 kilogram yağış kaydedildiğini ve 500'ün üzerinde ihbar alındığını bildirdi. Vali Ustaoğlu, herhangi bir can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

İncelemeler ve sahadaki çalışmalar:

Ustaoğlu ilk olarak kırsal Dereören Mahallesi'nde, ardından kırsal İnönü Mahallesi ve ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire müdürleri ve yetkililer de katıldı.

Vali, yağışın ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teyakkuza geçtiğini, gece boyunca mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi. Sel sularıyla sürüklenen bazı otomobiller ise dere yatağındaki ağaçların üzerinde, suların çekilmesinin ardından bulundu.

Hasar tespiti ve tarımsal kayıplar:

Valilik koordinasyonunda AFAD, jandarma, emniyet, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Defterdarlık ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre selde yaklaşık 350 küçükbaş, 35 büyükbaş hayvan ve 70 arı kovanı zarar gördü.

Dere yataklarında bulunan bazı araçların oluşan selde sürüklendiği, yaklaşık 10 aracın zarar gördüğünün değerlendirildiği aktarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarların büyük bölümü mahsur kalan vatandaşlar ve zarar gören hayvanlara ilişkin oldu.

Vali Ustaoğlu, vatandaşları meteorolojik uyarıları dikkate almaya, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerde tedbir almaya çağırdı. Ustaoğlu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİ USTAOĞLU, ŞİDDETLİ YAĞIŞIN İLK ANINDAN İTİBAREN TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEYAKKUZA GEÇTİĞİNİ BELİRTEREK, MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN KURTARILMASI İÇİN GECE BOYUNCA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ. SEL SULARIYLA SÜRÜKLENEN BAZI OTOMOBİLLER İSE DERE YATAĞINDAKİ AĞAÇLARIN ÜZERİNDE SULARIN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN BULUNDU.