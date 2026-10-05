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Havza MYO'da yeni öğrenciler için yol gösterici uyum programı

Havza Meslek Yüksekokulu, 2026-2027 dönemi birinci sınıf öğrencileri için akademik yaşam, kampüs olanakları ve sosyal faaliyetlerle uyum programı düzenledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Havza MYO'da yeni öğrenciler için yol gösterici uyum programı

Havza MYO'da yeni öğrenciler için yol gösterici uyum programı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte birinci sınıf öğrencileri için üniversite yaşamına uyum programı düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin kampüs yaşamını ve akademik süreci daha hızlı kavramalarını hedefleyen bilgilendirme oturumları ile gerçekleştirildi.

programın içeriği:

Program kapsamında öğrencilere üniversite yaşamı, akademik süreçler, kampüs olanakları ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında detaylı bilgi verildi. Katılımcılara rehberlik edilecek hizmetler, kulüp ve sportif etkinliklerin tanıtımı ile akademik takvim ve danışmanlık uygulamaları anlatıldı. Etkinliklerde öğrencilerin soruları yanıtlanarak uyum sürecinin kolaylaştırılması amaçlandı.

yönetimden mesajlar:

Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yüksekokulumuzda yeni bir eğitim dönemine daha adım atıyoruz. Yüksekokulumuza yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerimizin üniversite ortamına, kampüs olanaklarına ve akademik hayata hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını amaçlayan programlarımız çeşitli süreçlerde devam edecektir. Havza MYO ailesine yeni katılan tüm 1. sınıf öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için başarılı ve verimli geçmesini diliyorum."

Havza Kaymakamı Samet Serin de öğrenciler için bu başlangıcın önemine vurgu yaparak, "Bugün burada hem yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcını gerçekleştiriyor hem de üniversite hayatına ilk adımını atan öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Üniversite, sadece mesleki bilgi edineceğiniz bir yer değil, aynı zamanda kendinizi geliştireceğiniz, yeni arkadaşlıklar kuracağınız ve hayata dair önemli tecrübeler kazanacağınız önemli bir dönemdir" dedi. Serin ayrıca öğrencilere ilçenin imkanlarından faydalanmaları ve sosyal, kültürel ile sportif faaliyetlere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Programa ayrıca Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Merkez Komutanı Teğmen Semih Şahin, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programın, yeni dönemde öğrencilerin akademik ve sosyal hayata adaptasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULUNDA (MYO), 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA 1. SINIF...

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULUNDA (MYO), 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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