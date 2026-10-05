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Tavşanlı'dan Abdulhalim Ölmez bölge üçüncüsü oldu

Denizli'de düzenlenen yarışmada Tavşanlı Kavaklı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Abdulhalim Ölmez erkekler kategorisinde bölge üçüncüsü oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı'dan Abdulhalim Ölmez bölge üçüncüsü oldu

Tavşanlı temsilcisi Denizli'de dereceye girdi

Denizli'de gerçekleştirilen Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması'nda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden Abdulhalim Ölmez erkekler kategorisinde bölge üçüncüsü oldu. Yarışma, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla düzenlendi ve bölge illerinden gelen öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

yarışmanın işleyişi ve değerlendirme ölçütleri:

Jüri üyeleri yarışmada katılımcıların Kur'an-ı Kerim'i okurken doğru telaffuz, tecvid kurallarına uyum, mahreç (harflerin çıkış yeri) ve okuyuş güzelliği gibi kriterlere göre değerlendirme yaptı. Bu ölçütler doğrultusunda yapılan titiz puanlama sonucu, Ölmez gösterdiği performansla dereceye girmeyi başardı.

Tavşanlı'da yankıları:

Abdulhalim Ölmez'in elde ettiği başarı, ailesi, kurs öğreticileri ve Tavşanlı halkı tarafından büyük gurur ve sevinçle karşılandı. Derece, ilçedeki Kur'an kurslarının eğitim kalitesine ve gençlerin dini metinleri doğru ve güzel okuma konusundaki gayretine de dikkat çekti. Bölge yarışmasındaki bu sonuç, önümüzdeki dönemlerde ilçe temsilcilerinin benzer organizasyonlarda daha geniş destek ve ilgi görmesine de vesile olması bekleniyor.

ÖĞRENCİ ABDULHALİM ÖLMEZ (SOLDAN 3&#039;ÜNCÜ) VE BERABERİNDEKİLER

ÖĞRENCİ ABDULHALİM ÖLMEZ (SOLDAN 3'ÜNCÜ) VE BERABERİNDEKİLER

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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