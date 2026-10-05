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Köyden geleceğe bilim köprüsü: Köşk Başçayır Ortaokulu'nda bilim fuarı kapılarını açtı

Köşk Başçayır Ortaokulu'nun 'Köyden Geleceğe Bilim Köprüsü' fuarı Kaymakam Hasan Taş'ın katılımıyla açıldı; projeler 5-7 Ekim 2026'da sergilenecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Köyden geleceğe bilim köprüsü: Köşk Başçayır Ortaokulu'nda bilim fuarı kapılarını açtı

Köşk Başçayır Ortaokulu'nda bilim fuarı açılışı yapıldı

Köşk Başçayır Ortaokulu tarafından "Köyden Geleceğe Bilim Köprüsü" sloganıyla düzenlenen bilim fuarının açılışını Köşk Kaymakamı Hasan Taş gerçekleştirdi. Açılışa Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, okul müdürü Bahattin Akaydın, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni ve program detayları:

Açılış konuşmaları ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Köşk Kaymakamı Hasan Taş ile Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş tarafından birlikte kesildi. Tören, yerel yönetim temsilcileri ve okul çevresinden yoğun ilgi gördü.

Projeler, sergi alanları ve ziyaret tarihler:

Fuar, okul bahçesi, konferans salonu ve sınıflarda düzenlenen sergilerle devam etti. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ziyaretçilere tanıttı; sergilenen çalışmaların kapsamı arasında Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Resim, Müzik, İngilizce, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Teknoloji Tasarım dersleri yer aldı.

Okul müdürü Bahattin Akaydın yaptığı açıklamada fuarda onlarca projenin yer aldığını belirterek, fuarın 5-7 Ekim 2026 tarihleri arasında vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açık olacağını söyledi. Akaydın, projelerde emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti ve başarı diledi.

Etkinlik, öğrencilerin bilime ve proje geliştirmeye olan ilgisini artırmayı; okul, aile ve yerel toplum arasında köprü kurmayı amaçlayan bir çalışma olarak kayda geçti.

KÖŞK BAŞÇAYIR ORTAOKULU&#039;NDA BİLİM FUARI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

KÖŞK BAŞÇAYIR ORTAOKULU'NDA BİLİM FUARI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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