Muğla'da mesleki eğitimin gündemine odaklandı: Macit Atatürk MTAL'de inceleme yaptı

ziyaretin kapsamı:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Muğla programı kapsamında Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztimur ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay de hazır bulundu. Heyet, okulda yürütülen mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerini yerinde izledi ve yetkililerden bilgi aldı.

atölye gezisi ve uygulamalı eğitim:

Bakan Yardımcısı Macit, okulun atölye alanlarını gezerek öğrencilerin yürüttüğü uygulamalı eğitimleri inceledi. İncelemelerde, okulun eğitim altyapısı ve fiziki imkânları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu; atölye düzeni, ekipman kullanımı ve uygulamalı eğitimin sektörel yetkinliklerle ilişkilendirilmesi gibi konular ele alındı.

öğretmenlerle istişareler:

Ziyaret kapsamında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Macit, öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde istişarelerde bulundu. Görüşmelerde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin sektöre yönelik nitelikli şekilde yetiştirilmesi ve eğitim süreçlerinin güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, uygulamaların yaygınlaştırılması ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına dair değerlendirmeler paylaştı.

Ziyaret, okul yönetimi ve öğretmenlerle sürdürülen diyaloglar ve saha gözlemleriyle sonlandırıldı; Bakan Yardımcısı Macit, mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik vurgular yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI MACİT, MUĞLA’DA ATATÜRK MTAL’Yİ ZİYARET ETTİ