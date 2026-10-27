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Havza OSB'ye raylı bağ çalışması sahada incelendi

Vali Orhan Tavlı, Havza OSB'yi demiryoluna bağlayacak 1 milyar TL'lik projede inşa edilen iltisak hattı, yükleme merkezleri ve fabrika sahalarını inceledi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Havza OSB'ye raylı bağ çalışması sahada incelendi

vali tavlı çalışmaları yerinde gördü

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'ni demiryolu ağına bağlayacak projenin saha çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Havza Kaymakamı Samet Serin ve Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu de hazır bulundu.

projenin kapsamı:

Ulaştırma ve altyapı ayağında TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilen, bedeli 1 milyar TL olan yatırım; bölgeyi demiryolu ağına bağlayacak 3 kilometrelik iltisak hattı ile birlikte 140 bin m2 büyüklüğündeki yükleme ve boşaltma merkezini kapsıyor. Projenin bir kısmının Kasım ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

saha gözlemleri ve tesisler:

Heyet, ayrıca 220 bin m2 alana kurulan ve üretime geçmesi planlanan kimya ve hijyen sistemleri fabrikasındaki çalışmaları, bir savunma sanayi şirketi tarafından yapımına devam edilen tesisi ile bölgedeki doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarını da yerinde inceledi. Vali Tavlı, saha ziyaretinde sorumlulardan proje ilerleyişi ve takvime ilişkin bilgiler aldı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, HAVZA ORGANİZE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BÖLGESİNİ DEMİR YOLU AĞINA...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, HAVZA ORGANİZE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BÖLGESİNİ DEMİR YOLU AĞINA BAĞLAYACAK 3 KİLOMETRELİK İLTİSAK HATTI VE 140 BİN M2’LİK YÜKLEME VE BOŞALTMA MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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