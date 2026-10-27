Çarşamba'nın bereketi pazara taşınıyor

Çarşamba'nın üretim ve ticaret hedefleri:

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ilçe için ortak hedeflerinin Çarşamba’nın üretim ve ticaret gücünü daha ileri taşımak olduğunu vurguladı. Ziyarette Samsun’un Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya ve yeni meclis üyeleri bir araya geldi.

Görüşmede ilçenin ekonomik gelişimi, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik somut adımlar üzerinde duruldu. Toplantı, karşılıklı iyi dileklerle ve ortak çalışma iradesinin teyidiyle sonlandı.

fındık ve kivi odaklı çalışmalar:

Delegasyon, özellikle bölge ekonomisinin önemli kalemleri olan fındık ve kivi üretiminin geliştirilmesi üzerinde durdu. Fındığın üretim, kalite ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesiyle üreticinin gelirinin artırılması gerektiği belirtildi. Çarşamba kivisinin markalaşması ve ticarileştirilmesine yönelik daha önce başlatılan çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantıda yeniden gündeme gelen ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hazırlanan Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Geliştirme Projesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklendiği hatırlatıldı ve projenin sağladığı kazanımlar değerlendirildi.

kurumlar arası iş birliği ve yol haritası:

Katılımcılar, tarımsal ürünlerin ekonomik değerinin artırılması için üretimden pazarlamaya uzanan süreçlerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Belediye, ticaret borsası ve ticaret odasının eşgüdümlü çalışmasıyla üreticilere yönelik eğitim, kalite standardı çalışmaları ve pazar erişimi projelerinin önceliklendirilmesi planlandı.

Görüşmede yer alan diğer isimler arasında Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam ile meclis üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Ahmet Güler, Ziyacan Öztekin, Mustafa Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar de hazır bulundu.

Selim Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçenin verimli toprakları ve güçlü tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Yılmaz, "Ortak amacımız, üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, ticaretimizin güçlendiği ve Çarşamba’nın ekonomik potansiyelinin daha ileriye taşındığı bir gelecek oluşturmaktır" sözleriyle ortak hedefi özetledi.

Toplantı boyunca kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve ilçeye ekonomik katkı sağlayacak projelerde ortak hareket edilmesi gerektiği üzerinde mutabakat sağlandı. Önümüzdeki dönemde bu hedeflere yönelik adımların somut projelere dönüşmesi amaçlanıyor.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI (ÇTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ, İLÇE İÇİN ORTAK HEDEFLERİNİN ÇARŞAMBA’NIN ÜRETİM VE TİCARET GÜCÜNÜ DAHA İLERİ TAŞIMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.