Sanayicinin söz sahibi olacağı titanyum hamlesi Denizli'de

Toplantı ve karar süreci:

Denizli Sanayi Odası (DSO) öncülüğünde yürütülen ve yaklaşık bir yıldır hazırlıkları süren titanyum yatırımına ilişkin istişare toplantısı, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kent protokolü, KPMG temsilcileri ile sanayici ve iş insanlarından oluşan 300'ü aşkın katılımcı katıldı. Davetliler, yatırımın teknik ve finansal boyutlarını dinleyip değerlendirme fırsatı buldu.

Kasapoğlu açılışta, sanayinin son dönemde zorlandığını ve bu koşullarda yeni yatırım alanları yaratarak kentin geleceğini güvence altına almak gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu, 'Sanayimiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Üretmekte, maliyetlerimizi kontrol etmekte ve rekabet etmekte zorlanıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor olursa olsun, Denizli sanayisine yeni bir rota çizmek, yeni bir ufuk açmak zorundayız.' sözleriyle sürecin neden başlatıldığını özetledi.

Yatırımın yapısı ve finansman planı:

Toplantıda paylaşılan çalışmada yatırımın büyüklüğü 280 milyon dolar olarak açıklandı. Proje kapsamında ilk adımda 100 milyon dolarlık sermayenin oluşturulması hedeflenirken, yatırımcılar için asgari katılım tutarı 1 milyon dolar olarak belirlendi. Kasapoğlu, DSO'nun projenin önünü açmak, fizibilite ve teknik çalışmaları yürütmekle sorumlu olduğunu; ancak nihai kararın kentteki reel sektör, sanayiciler ve sermaye sahiplerinin ortak iradesiyle verileceğini belirtti: 'Biz üzerimize düşen hazırlığı yaptık. Şimdi bu yatırımın Denizli'de hayata geçirilip geçirilmeyeceğine hep birlikte karar vereceğiz.'

Katılımcılardan, proje için hazırlanan ön talep formlarının 6 Kasım akşamına kadar Odaya ulaştırılması istendi. Sunum ve istişare bölümünde, yatırımın finansal ve hukuki yapılanması ile ortaklık modeli hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı ve yatırımcıların soruları yanıtlandı.

Teknik sunumlar ve istişareler:

Divan heyetinde yer alan isimler arasında DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Şahin Tin, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, DSO Savunma Sanayii Ortak Girişim Komisyonu Üyesi Celil Kılınç ve KPMG temsilcisi Güray Kurşunoğlu yer aldı. İlk sunumu yapan Celil Kılınç, yürütülen fizibilite çalışmaları, üretim süreçleri, teknik gereklilikler ve yatırım maliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ardından Güray Kurşunoğlu yatırımın finansal ve hukuki yapısını, kurulması planlanan şirketlerin ortaklık şemasını ve yatırım sürecine katılım koşullarını açıkladı.

Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve istişare bölümünde, sanayicilerin yatırımın üretim teknolojileri, tedarik zinciri, maliyet dağılımı, ortaklık yapısı ve uygulama takvimi gibi konu başlıklarında yönelttiği sorular divan tarafından yanıtlandı. Toplantı, proje adımlarının netleştirilmesi ve potansiyel yatırımcıların sürece dahil edilmesi yönünde somut bir zemin oluşturdu.

Neden titanyum stratejik bir adım:

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, titanyumun havacılık ve savunma sanayisinde kritik bir hammadde olduğunu hatırlatarak yerli üretimin stratejik önemine işaret etti. Tin, 'Savunma sanayiinde gerçek bağımsızlık, geliştirdiğimiz sistemlerde kullanılan kritik mineralleri ve metalleri de kendi imkânlarımızla üretebilmekten geçiyor. Titanyum bu açıdan stratejik bir öneme sahip.' ifadeleriyle projenin ülke üretim gücüne katkısını öne çıkardı.

Toplantı, Denizli'nin mevcut sanayi birikimini yeni sektörlere taşıma hedefiyle atılmış somut bir adım olarak değerlendirildi. Projenin hayata geçirilmesi halinde yerel tedarik zinciri, istihdam ve yüksek katma değerli üretim alanlarında etkisi olacağı beklentisi toplantıda vurgulandı. Son kararın ise süreç boyunca aktif rol oynayacak olan sanayicilerin katılımıyla belirleneceği tekrarlandı.

Toplantıda elde edilen sunumlar ve değerlendirmeler, proje ekibinin ileriye dönük yol haritasını şekillendirecek. Ön talep sürecinin tamamlanmasının ardından ortaklık teklifleri, yatırımın kademeli uygulanması ve detaylı uygulama takvimi üzerinde yeni adımlar atılması planlanıyor.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) ÖNCÜLÜĞÜNDE YAKLAŞIK BİR YILDIR HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜLEN 280 MİLYON DOLARLIK TİTANYUM YATIRIMI, DSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE, TEI GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. MAHMUT FARUK AKŞİT’İN TEŞRİFLERİYLE ANEMON OTEL’DE DÜZENLENEN "TİTANYUM YATIRIMI İSTİŞARE TOPLANTISI"NDA ELE ALINDI. AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ŞAHİN TİN, İL PROTOKOLÜ, TEI VE KPMG TEMSİLCİLERİ İLE SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARINDAN OLUŞAN 300’Ü AŞKIN KATILIMCININ YER ALDIĞI TOPLANTIDA, YATIRIMIN TEKNİK VE FİNANSAL DETAYLARI İLE ORTAKLIK MODELİ PAYLAŞILARAK SANAYİCİLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ALINDI.