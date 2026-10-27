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Topçam baraj gölünde alabalık tesisleri mevzuat ve sürdürülebilirlik açısından denetlendi

Topçam Baraj Gölü'ndeki kafes alabalık tesisleri, üretim, kasım ayı nakli ve mevzuata uyum açısından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Topçam baraj gölünde alabalık tesisleri mevzuat ve sürdürülebilirlik açısından denetlendi

Topçam Baraj Gölü'nde yapılan denetimler:

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Topçam Baraj Gölünde kafeslerde alabalık üretimi yapan tesisler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından denetlendi. Denetimlerde üretim faaliyetleri, bakım uygulamaları ve kayıtların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Üretim ve nakil planları:

Denetimlerde baraj gölünde yetiştirilen alabalıkların 100-400 gram ağırlığa ulaştığı tespit edildi. Bu balıkların kasım ayında deniz sahasındaki tesislere nakledilerek büyütülmeye devam edileceği bildirildi. Yetkililer, bu üretimin Türk somonu yetiştiriciliğine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve mevzuat odaklı kontroller:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasının denetimlerin öncelikli amacı olduğunu belirtti. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

ORDU&#039;NUN MESUDİYE İLÇESİNDEKİ TOPÇAM BARAJ GÖLÜ&#039;NDE KAFESLERDE ALABALIK ÜRETİMİ YAPAN TESİSLER, İL...

ORDU'NUN MESUDİYE İLÇESİNDEKİ TOPÇAM BARAJ GÖLÜ'NDE KAFESLERDE ALABALIK ÜRETİMİ YAPAN TESİSLER, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DENETLENDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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