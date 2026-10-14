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Havza'da TYP çalışanları için bilinçlendirme ve güvenlik eğitimi düzenlendi

Havza Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan programla TYP çalışanlarına iş sağlığı, güvenlik önlemleri ve mesleki gelişim konularında farkındalık sağlandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Havza'da TYP çalışanları için bilinçlendirme ve güvenlik eğitimi düzenlendi

Havza'da TYP çalışanlarına yönelik eğitim

Havza ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında kurumlarda görev yapan çalışanlara yönelik kişisel ve mesleki gelişim ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında eğitim verildi. Eğitim, Havza Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda, Toplum Yararına Programlar Temel Eğitim Programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitimin sunumu ve katılımcılar

Programda, Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İSG Uzmanı Numan Kurt katılımcılara iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında bilgi aktardı. Eğitim, kurumlarda görev yapan TYP çalışanlarının günlük çalışma koşullarında karşılaşabilecekleri riskleri tanıması ve gerekli tedbirleri öğrenmesi amacını taşıdı.

Eğitimin içerik ve hedefleri

Eğitimde çalışma ortamlarında güvenliğin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların bilinçlendirilmesi ön plana alındı. Katılımcılara güvenli çalışma alışkanlıkları kazandırmak için risklerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve güvenlik kurallarına eksiksiz uyulmasının önemi vurgulandı.

İSG Uzmanı Numan Kurt, "Çalışma hayatında güvenli bir ortamın oluşturulması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli hareket etmesiyle mümkündür. İş kazalarının önlenmesi için çalışma alanlarında karşılaşılabilecek risklerin bilinmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve güvenlik kurallarına eksiksiz uyulması gerekiyor. Bu eğitimlerle çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmayı ve güvenli çalışma alışkanlıkları kazanmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Program kapsamında ayrıca çalışanların iş hayatındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi.

HAVZA DA İŞ SAĞLIĞI TOPLUM YARARINA PROGRAM

HAVZA DA İŞ SAĞLIĞI TOPLUM YARARINA PROGRAM

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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