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Hayat boyu öğrenme genel müdür yardımcısı Mahmut Kurtaran Kütahya'yı ziyaret etti

MEB Hayat Boyu Öğrenme GMY Mahmut Kurtaran, Kütahya'da halk eğitimi merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini gezip yürütülen çalışmaları inceledi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hayat boyu öğrenme genel müdür yardımcısı Mahmut Kurtaran Kütahya'yı ziyaret etti

Kütahya’da yürütülen hayat boyu öğrenme çalışmaları yerinde değerlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kurtaran, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran ile birlikte Kütahya’da bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret programı kapsamında öncelikle yerel idare ve eğitim birimleriyle görüşmeler yapıldı.

Valilik ve il milli eğitim müdürlüğü ziyaretleri:

Heyet, Kütahya Valiliği ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Görüşmelerde kentteki eğitim hizmetlerinin koordinasyonu ve mevcut uygulamaların izlenmesine ilişkin konular ele alındı. Ziyaret programına Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü incelemeleri:

Kurtaran ve beraberindekiler, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi’nde devam eden kurslar ve eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Merkezdeki kurs çeşitliliği, katılımcı profili ve yürütülen programların yerel ihtiyaçlarla uyumu değerlendirildi.

Ardından Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki atölyeler ve müze gezildi. Heyet, enstitüdeki eğitim, üretim, sanat ve kültür odaklı çalışmaları inceledi ve hazırlanan ürün ile eserler hakkında bilgi aldı. Atölye ziyaretlerinde uygulamalı eğitim ve üretim süreçlerine ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Programın sonunda yürütülen faaliyetlerin kapsamı ve etkinliği değerlendirilerek, gelecek dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve yerel uygulamaların takip edilmesi vurgusuyla sona erdi.

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MAHMUT KURTARAN KÜTAHYA’YI ZİYARET ETTİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MAHMUT KURTARAN KÜTAHYA’YI ZİYARET ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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