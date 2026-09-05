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Hayırsever Çıkrıkçıoğlu desteğiyle Kayseri'de bilişim teknolojileri myo'su temeli atıldı

Çıkrıkçıoğlu ailesinin katkısıyla Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde Bilişim Teknolojileri MYO binasının temeli atıldı; modern eğitim ve yeni program hedefleniyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hayırsever Çıkrıkçıoğlu desteğiyle Kayseri'de bilişim teknolojileri myo'su temeli atıldı

Kayseri Üniversitesi'nde yeni eğitim binasının temeli atıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesinde, hayırsever Çıkrıkçıoğlu ailesi tarafından yaptırılacak olan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

rektörün değerlendirmesi:

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever katkılarının üniversitenin gelişiminde oynadığı rolü vurguladı. Karamustafa, Çıkrıkçıoğlu ailesinin ve ilçe kampüslerindeki diğer hayırseverlerin destekleriyle KAYÜ'nün fiziksel ve teknik altyapısını güçlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuna atıfta bulunarak, yeni binanın bu hedeflere hizmet edeceğini söyledi.

mevcut programlar ve beklentiler:

Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, geçtiğimiz yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup hâlihazırda dijital dönüşüm elektroniği, insansız araç teknikerliği, otonom sistemler teknikerliği, yapay zekâ operatörlüğü programlarında öğrenci yetiştiriyor. Rektör Karamustafa, yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla mevcut bölümlere ek olarak alana uygun yeni programların da açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni binanın en önemli katkısı olarak, öğrencilerin güncel teknolojilerle donatılmış, modern bir eğitim ortamına kavuşması ve böylece bilişim teknolojileri alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına daha güçlü katkı sağlanması öne çıkıyor. Üniversite yönetimi, fiziksel altyapı yatırımlarının eğitim kalitesine doğrudan yansımasını amaçlıyor.

Tören, Kayseri Üniversitesi ile hayırseverler arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak nitelendirildi ve kampüs içi eğitim olanaklarının genişletilmesine yönelik adımların devam edeceği bildirildi.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) 15 TEMMUZ YERLEŞKESİNDE, HAYIRSEVER ÇIKRIKÇIOĞLU AİLESİ TARAFINDAN...

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) 15 TEMMUZ YERLEŞKESİNDE, HAYIRSEVER ÇIKRIKÇIOĞLU AİLESİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK OLAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÖRENE; SENATO ÜYELERİ, AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İLE ÖĞRENCİLER KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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