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Rektör Altun kampüs yaşamına katkı verecek park çalışmalarını inceledi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediyesi tarafından kampüste yapımına devam edilen parkı inceledi; öğrencilerin taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Rektör Altun kampüs yaşamına katkı verecek park çalışmalarını inceledi

inceleme ve değerlendirme:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte kampüsteki ERÜ Sahne alanında yapımına devam edilen parkta incelemelerde bulundu.

Altun, sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Parkın yapımını üstlenen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na projenin kampüs hayatına sağlayacağı katkılar için teşekkür etti.

öğrenci odaklı sosyal alan vurgusu:

Rektör Altun, parkın tamamlanmasının öğrencilerin sosyal yaşamına önemli katkı sunacağını belirtti ve kampüste öğrencilerin daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak sosyal alanların artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

İnceleme sırasında Altun, alandaki öğrencilerle sohbet ederek taleplerini ve beklentilerini dinledi; gelen geri bildirimlerin düzenlemelerde dikkate alınacağını söyledi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN; KAMPÜSTE YAPIMINA DEVAM EDİLEN PARK...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN; KAMPÜSTE YAPIMINA DEVAM EDİLEN PARK ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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