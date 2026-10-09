Akçaray kapasite artışıyla günlük rekor kırdı: 85 bin 546 yolcu

Akçaray 8 Ekim'de günlük rekor kırdı

Kocaeli'de hizmet veren Akçaray tramvay hattı, 8 Ekim tarihinde taşıdığı 85 bin 546 yolcuyla hattın tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Bu sayı, hattaki kapasite artırımı çalışmalarının doğrudan etkisini gösteriyor.

Tramvay hattını işletmekle sorumlu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, artan yolcu talebine yanıt verebilmek için bir dizi altyapı ve işletme düzenlemesi hayata geçirdi. Yapılan müdahaleler hem yolcu akışını rahatlatmayı hem de hizmet verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Altyapı düzenlemeleri ve kuplajlı işletme:

Hat üzerindeki 15 istasyonın peronları uzatılarak, hattın çift dizi tramvay işletmeciliğine uygun hale getirildi. Bu düzenleme sayesinde iki aracın fiziksel olarak birleştirilip birlikte çalıştırıldığı kuplajlı tramvay uygulaması mümkün oldu ve sefer kapasitesi artırıldı. Uygulamanın, özellikle yoğun saatlerde araç arzını yükselterek günlük rekorun oluşmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kurumsal gelişim ve işletme hedefleri:

UlaşımPark, toplu taşıma hizmetlerini güvenli, erişilebilir ve çevreye duyarlı şekilde sürdürmeyi amaçlıyor. Kurum, hizmet süreçlerinin ve işletme performansının geliştirilmesi amacıyla EFQM Mükemmellik Modelini kurumsal gelişim çalışmalarında kullanıyor; bu yaklaşım, hizmet kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Peron uzatmaları ve kuplajlı tramvay uygulaması gibi kapasite artırıcı önlemler, artan yolcu talebine hızlı yanıt verilmesini sağlamayı hedefliyor. Ulaşılan 85 bin 546 yolcu sayısı, yapılan değişikliklerin kısa vadede somut bir sonuç verdiğini gösterirken, UlaşımPark'ın devam eden çalışmalarının hattın performansını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

KOCAELİ'DE HİZMET VEREN AKÇARAY TRAMVAY HATTI, 8 EKİM'DE TAŞIDIĞI 85 BİN 546 YOLCUYLA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK YOLCU SAYISINA ULAŞTI.