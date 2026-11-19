Haymana istikametinde tır refüje girdi

Ankara'nın Haymana ilçesi Çayraz Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak yol bariyerlerini yıktı ve refüje girdi. Olayda yolun Haymana yönü trafiğe kapandı ve bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan tırın plakası 42 ALV 061 olarak bildirildi. Tırın içinde bulunan iki kişi bulundu; yapılan ilk kontrollerde yaralanan olmadığı tespit edildi.

Yol düzenlemesi ve inceleme:

Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları, jandarma ve Karayolları ekiplerinin koordineli çalışmasıyla giderildi. Ekipler tırı yol kenarına çekerek trafiği yeniden açtı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ANKARA'NIN HAYMANA İLÇESİNDE BİR TIR, KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERİ YIKARAK REFÜJE GİRDİ. KAZA SONUCU YOL TRAFİĞE KAPANDI.