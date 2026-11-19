Siirt merkezinde yol ortasında çarpışma

Siirt merkez Eski Müftülük Caddesi'nde yaşanan kazada, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda her iki aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bölünmüş yol üzerinde meydana geldi. Direksiyonunun kilitlenmesi üzerine kontrolden çıkan otomobilin 49 ABJ 592 plakalı araç olduğu, karşı yönden gelen hafif ticari aracın ise 33 BBA 544 plakalı olduğu belirlendi.

Olay yerine müdahale ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücülerin ilk kontrollerini olay yerinde yaptı ve durumlarının hafif olduğu bildirildi.

Kazanın etkisiyle yolun bir kısmında trafik akışı etkilendi; ekipler kısa sürede müdahale ederek güvenliğin sağlanmasını ve yaralılara ulaşılmasını sağladı.

Polis inceleme başlattı:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedeninin kesin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadelerini alıyor ve teknik inceleme yapıyor.

Kazada yaralanan 2 sürücünün tedavi süreçleri ile ilgili bilgiler sağlık kuruluşlarından takip edilecek ve soruşturma devam ediyor.

SİİRT’TE DİREKSİYONUNUN KİLİTLENMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN, KARŞI YÖNDEN GELEN HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.