Operasyonun ayrıntıları:

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, paravan şirketler aracılığıyla yürütülen bir dolandırıcılık şebekesi hedef alındı. Soruşturmada, şüphelilerin çek karşılığı aldıkları ürünleri piyasa değerinin altında satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım tarihinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 ilde operasyon gerçekleştirildi ve toplam 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; savcılık sorgulamaları sonucunda 7'si tutuklandı.

Soruşturma ve adli süreç:

Soruşturmayı yürüten birimler, paravan şirket yapılandırmasının nasıl kullanıldığını ve zarar gören kişi/kuruluşların tespitini sürdürdüğünü belirtiyor. Olayda, çek teminatı ile edinilen malların piyasa değerinin altında el değiştirmesiyle ortaya çıkan zincirleme usulsüzlükler, soruşturmanın merkezini oluşturdu.

Adli süreç kapsamında tutuklanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi ve olası başka bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk birimleri, benzer yöntemlerle oluşan zararların tazmini ve suç gelirlerinin takibi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öne çıkan bilgiler: Operasyon Kocaeli merkezli olup, çok illi organizasyon yapısı ve paravan şirket kullanımı dikkat çekti. Resmi soruşturma kapsamında belirtilen rakamlar ve tutuklama sayıları yetkili makamlarca açıklandı.

KOCAELİ MERKEZLİ 6 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA ÇEK KARŞILIĞI ALDIKLARI ÜRÜNLERİ PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATARAK 21 MİLYON TL DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI BELİRLENEN 8 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI.