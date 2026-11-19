Kacır’ın Taşkent temasları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu’na katıldı. Etkinlikte iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine hitap eden Kacır, ziyaretler sırasında atılan adımları ve imza törenlerini iş dünyasıyla paylaştı.

Forumda atılan adımlar:

Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda yapılan konuşmada, iki ülke arasında iş birliğini derinleştirmeye yönelik mutabakatların teati töreni gerçekleştirildi. Kacır konuşmasında hem özel sektörün hem de kamunun rolüne vurgu yaparak, ekonomik ilişkilerin pratik adımlarla güçlendirileceğini belirtti. Etkinlik, yatırımcılar ve sanayi temsilcileri arasında doğrudan temas ve proje değerlendirmeleri için bir platform işlevi gördü.

Vurgulanan hedefler:

Temaslar çerçevesinde Kacır, Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile de bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve sanayi alanındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi konularının ele alındığını bildirdi.

Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve sanayi alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü iş birliği iradesini, sanayi ve teknolojide yeni ortaklıklara dönüştürmekte kararlıyız. İş dünyalarımızın dinamizmi ve girişimci ruhuyla Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağız.

Karşılıklı yatırımı, istihdamı ve üretimi artıran, yüksek katma değer oluşturan ve ortak rekabet gücümüzü yükselten kalıcı bir ekonomik ortaklığı hep birlikte inşa edeceğiz ifadesi, ziyaretin temel mesajı olarak öne çıktı.

Kacır’ın temasları, mevcut iş birliklerinin somut projelere dönüştürülmesini hedeflerken, iki ülke iş dünyası arasındaki temasların devam edeceği ve yeni ortaklıkların öncelikli alanlarda teşvik edileceği vurgulandı.

BAKAN KACIR(SOLDA) TEMASLARI KAPSAMINDA ÖZBEKİSTAN YATIRIMLAR, SANAYİ VE TİCARET BAKANI LAZİZ KUDRATOV(SAĞDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.