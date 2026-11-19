Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Konya-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Kulu Makas Kavşağı yakınlarında bugün meydana gelen trafik kazasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ile sürücü Mehmet Uzunoğlunun bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş ve araziye takla atmıştır.

Kazada hem araçta maddi hasar oluşmuş hem de otomobilde yangın çıkmış; yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olay yerine gelen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etmiştir.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazada yaralanan üç kişiye olay yerinde ilk müdahale yapılmış ve yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanede yapılan müdahaleler sırasında durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile sürücü Mehmet Uzunoğlunün sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki kontrollerinin sürdüğü bildirilmiştir. Kazanın ardından yetkililer de hastaneye intikal etmişlerdir.

Yetkili açıklamaları ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma, olay yerinde ve hastane kayıtları doğrultusunda yürütülecektir.

Edinilen bilgiye göre Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, sonraki gün için planlanan bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere yolda bulunuyordu. Yetkililer kazayla ilgili incelemeleri sürdürüyor.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBU) REKTÖRÜ PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN, EŞİ VE ŞOFÖRÜ KONYA'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ. KAZADA, REKTÖR AYDIN'IN EŞİ PROF. DR. SEVİM AYDIN HAYATINI KAYBEDERKEN, REKTÖR KEMALETTİN AYDIN VE SÜRÜCÜSÜNÜN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.