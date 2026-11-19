Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir sarrafta gece saatlerinde meydana gelen soygun iddiasına göre, kepenkleri kırarak içeri giren iki kişi iş yerinden yaklaşık 300 gram altın ve çeşitli ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen sarrafın durumu fark edip polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Soruşturma ve yakalama:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmada yaklaşık 130 saatlik kamera görüntüsü ayrıntılı olarak incelendi ve soygunu gerçekleştirenlerin M.E. (20) ve M.S. (19) olduğu belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla şüpheliler yakalandı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Deliller ve iade:

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ile şüphelilerin öncesine ait görüntüler, soruşturmada delil olarak kullanıldı. Suça konu ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirildi ve işyeri sahibine teslim edildi; toplam değerinin 1 milyon 800 bin TL olduğu kaydedildi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.