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Hazırlık ve hızlı müdahale: Kayseri itfaiyesi eylülde 1.443 olaya cevap verdi

Kayseri Büyükşehir İtfaiye, Eylül 2026'da 19 istasyon, 57 araç ve 348 personelle toplam 1.443 olaya müdahale etti; 1.567 kişiye eğitim verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hazırlık ve hızlı müdahale: Kayseri itfaiyesi eylülde 1.443 olaya cevap verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eylülde yoğun mesai yürüttü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama görevini fedakârca sürdürerek 2026 yılı Eylül ayında kent genelinde yoğun bir çalışma ortaya koydu. Güçlü teşkilat yapısı, deneyimli personeli ve modern araç filosuyla ekipler hızlı ve etkin müdahale sağladı.

Teşkilat, şehirdeki olaylara müdahale ederken aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerini de aksatmadı.

Müdahale ve olay dağılımı:

Büyükşehir İtfaiyesi, 19 istasyon, 57 araç ve 348 personel yapısıyla 2026 yılı Eylül ayında toplam 1.443 itfai olayına müdahale etti. Bu müdahalelerin dağılımı; 943 yangın, 402 kurtarma, 89 kaza ve 9 su baskını şeklinde gerçekleşti. Ekipler yangından kurtarmaya, trafik kazalarından su baskınlarına kadar geniş bir yelpazede görev aldı.

Eğitim, denetim ve kapasite geliştirme:

Büyükşehir İtfaiye ekipleri, müdahalelerin yanı sıra afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinç oluşturmak için de çalıştı. Eylül ayında toplam 1.567 vatandaşa eğitim verilirken, olası risklerin önceden tespiti ve yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla 79 denetim gerçekleştirildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle araç ve ekipman filosu ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirilmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, hem sahada etkin müdahale hem de önleyici çalışmalarla kent güvenliğine katkı sunmayı sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ADINA SORUMLULUK ALANINDAKİ HER KONUDA FEDAKÂRCA GÖREV YAPARAK EYLÜL AYINDA TOPLAM BİN 443 İTFAİ OLAYINA BAŞARILI ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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