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Erzurum'da Selçuklu izleri ve tasavvuf hazineleri bir arada

Erzurum'da açılan sergide 19 müzeden getirilen 79 eserle Mevlana'nın hırkası ve Şems-i Tebrizi'nin serpuşu ziyaretçilere sunuluyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:04

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da Selçuklu izleri ve tasavvuf hazineleri bir arada

Erzurum'da kapsamlı bir sergi açıldı:

Erzurum Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açılan "Selçuklu Medeniyeti ve Tasavvuf Mirası Sergisi" şehirde kültürel bir buluşma sağladı. Sergide, Türkiye'nin 19 farklı müzesinden getirilen 79 eser bir araya getirildi. Koleksiyon arasında Hz. Mevlana'nın hırkası ve Şems-i Tebrizi'nin serpuşu gibi tasavvufi öneme sahip objeler de yer alıyor.

Serginin organizasyonu ve açılış töreni:

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Açılış, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ev sahipliğinde yapıldı; törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aydın Baruş sergiye ilişkin olarak, bu koleksiyonun 2025'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ilk kez sergilendikten sonra Ankara dışına çıkan ilk örnek olduğunu, bunun Erzurum için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Selçuklu sanatının ve tasavvuf geleneğinin izleri:

Sergideki eserler Selçuklu döneminin estetik anlayışını ve Anadolu'da tasavvufun şekillenmesindeki rolünü gösteriyor. Vali Baruş, sergide kullanılan kaplar ve eşyaların işçilik bakımından inceliğinin göze çarptığını; Mevlana Müzesi koleksiyonundan getirilen parçaların ise Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Anadolu'daki tasavvufi etkisini yansıttığını vurguladı. Ziyaretçiler, hem sanat tarihi hem de manevi miras açısından zengin bir seçkiyi bir arada görme olanağı buluyor.

Sergi, Erzurum'un Selçuklu dönemi mirasıyla kurduğu bağın altını çiziyor ve kentin tarihî dokusuyla uyumlu bir kültürel etkinlik olarak öne çıkıyor. Koleksiyondaki eserler, şehrin ziyaretçilerine Selçuklu sanat zevkini ve tasavvufi mirasın izlerini sunuyor.

ERZURUM MÜZESİ GEÇİCİ SERGİ SALONU’NDA AÇILAN &quot;SELÇUKLU MEDENİYETİ VE TASAVVUF MİRASI SERGİSİ&quot;...

ERZURUM MÜZESİ GEÇİCİ SERGİ SALONU’NDA AÇILAN "SELÇUKLU MEDENİYETİ VE TASAVVUF MİRASI SERGİSİ", TÜRKİYE’NİN 19 FARKLI MÜZESİNDEN GETİRİLEN 79 ESERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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