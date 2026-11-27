Toplantı ve hedefler:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak katılımıyla düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonun 20. Dönem Toplantısı'nın ardından, iki ülke arasında ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldı. Toplantı sonrası Türk-Rus 20. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı ve Türkiye-Rusya İş Forumu gerçekleştirildi.

Bolat, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, iki ülke ilişkilerinin küresel ekonomik belirsizliklere rağmen dayanıklılık gösterdiğini vurguladı. Bakan Bolat, liderlerin vizyoner yaklaşımının da etkisiyle iki ülkenin ortak hedefinin net olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: "Hedefimiz liderlerimiz tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır."

Sektör ve işbirliği fırsatları:

Bakan Bolat, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlattı. 2025 verilerine göre Rusya, Türkiye için en büyük 3. ticaret ortağı konumunda olurken; Türkiye, Rusya'nın ithalatında 4. sırada, ihracatında ise 3. sırada yer aldı.

İkili ticarette ürün çeşitliliğini artırma hedefi ön planda. Bolat, tarım ve gıda, otomotiv, kimya, tekstil ve hazır giyim, mobilya ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere pek çok sektörde Türk ürünlerinin Rus pazarında daha fazla yer almasını arzu ettiklerini belirtti. Türkiye’nin üretim ve işleme kapasitesi ile Rusya’nın hammadde, hububat ve enerji potansiyelinin bir araya getirilmesinin ortak projeler için uygun zemin sunduğunu ifade etti.

Yatırım, tedarik zinciri ve müteahhitlik işbirlikleri:

Bakan Bolat, iki ülkenin piyasa erişimini kolaylaştıran yapısal avantajlara da dikkat çekti: Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği ve Rusya’nın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinin firmalar için yeni pazarlara ulaşma imkânı sunduğunu söyledi. Karşılıklı yatırımların toplamının 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış olması ve Türkiye’de 3 binden fazla Rus şirketinin; Rusya’da ise bin 300 Türk şirketinin faaliyet göstermesi, iş dünyasının iki ekonomiye olan güveninin somut göstergeleri olarak değerlendirildi.

Müteahhitlik alanında da güçlü bir iş ilişkisi olduğuna vurgu yapan Bolat, Türk müteahhitlerin Rusya’da bugüne kadar 2 bin 190 proje ile toplam 103 milyar doları aşan bir ciroya imza attığını belirtti ve firmaların yeni projelerde rol almaya hazır olduğunu söyledi.

Toplantı ve imzalanan protokoller, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya, sektör bazlı işbirliklerini derinleştirmeye ve sürdürülebilir tedarik zincirleri kurmaya yönelik somut adımları hedefliyor. Bakan Bolat, bu çerçevede üretim kapasitesi, pazar erişimi ve yatırım bağlantılarının daha etkin kullanılmasına vurgu yaptı.

Bakan Bolat: "Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık yıllık karşılıklı ticaret hacmine ulaşmak"