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Hedefe yönelik radyonüklidlerle kanser tedavisinde hasta odaklı seçenekler

Radyoaktif iyot, karaciğer radyoembolizasyonu ve Lutesyum-177 uygulamaları, kanser tedavisinde hastanın özelliklerine göre kişiselleştirilen hedefe yönelik seçenekler sunuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hedefe yönelik radyonüklidlerle kanser tedavisinde hasta odaklı seçenekler

Nükleer tıpta hedefe yönelik radyonüklid tedaviler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, kanser tedavisinde kullanılan farklı radyonüklid uygulamalarının amaç ve hasta seçimi kriterleri hakkında bilgi verdi. Aksoy, bu uygulamaların tüm kanser türlerinde aynı şekilde uygulanmadığını; tedavi kararının hastalığın türü, yayılımı, önceki tedaviler ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak multidisipliner ekip tarafından verildiğini vurguladı.

Tiroid hastalıklarında iyot-131 tedavisi:

Radyoaktif iyot uygulamalarında iyot-131in tiroid hücrelerinin iyot tutma özelliğinden yararlanıldığını belirten Aksoy, bu yöntemin hipertiroidi ve bazı diferansiye tiroid kanserlerinde etkili bir seçenek olabildiğini söyledi. Hastanın tetkik sonuçları ve klinik durumu tedavi kararında belirleyicidir; her olgu için protokol ve dozlama farklılık gösterebilir.

Karaciğer tümörlerinde bölgesel radyoembolizasyon:

Karaciğerdeki primer veya metastatik tümörler için değerlendirilebilen yöntemlerden birinin radyoembolizasyon olduğunu aktaran Aksoy, uygulamanın radyoaktif mikrokürelerin tümörü besleyen damarlar aracılığıyla hedef bölgeye taşınması esasına dayandığını ifade etti. Bu yöntemin herkes için uygun olmadığı, tedavi kararı verilirken tümör yaygınlığı, karaciğer fonksiyonları ve hastanın genel sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Prostat kanserinde Lutesyum-177 PSMA uygulaması:

Prostat kanserinde hedefe yönelik tedaviler içinde öne çıkan uygulamanın Lutesyum-177 PSMA olduğunu söyleyen Aksoy, bu yöntemin PSMA adlı proteini hedefleyen moleküle bağlanan radyoaktif Lutesyum-177 ile tümör hücrelerine radyasyon verdiğini açıkladı. Tedavi uygunluğu değerlendirilirken PSMA PET/BT görüntülemesi, önceki tedaviler, hastalığın yayılımı ve genel sağlık durumu belirleyici rol oynuyor.

Kemik metastazlarında Lutesyum-177 EDTMP:

Kemik metastazlarına yönelik radyonüklid tedavilerinde hasta seçiminin kritik olduğunu vurgulayan Aksoy, özellikle kemik iliği fonksiyonları, kan değerleri ve böbrek fonksiyonlarının titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Lutesyum-177 EDTMP gibi ajanların uygulanması hasta bazlı planlama ve uygunluk kriterlerinin sağlanmasına bağlıdır.

Tedavi planlamasında hasta odaklı yaklaşım:

Aksoy, nükleer tıp uygulamalarının birer standart tedavi paketi değil, hastaya özel planlanan seçenekler olduğunu belirtti. Karar süreçlerinde görüntüleme bulguları, laboratuvar sonuçları, önceki tedavi öyküsü ve multidisipliner değerlendirme ön planda tutuluyor. Uygun hastalarda hedefe yönelik radyonüklid tedaviler, kişiye özel onkolojik stratejinin bir parçası olarak değerlendirilebiliyor.

Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy ve ilgili ekiplerin vurguladığı üzere, erken ve doğru hasta seçimi ile radyonüklid uygulamalarının etkinliği ve güvenliği artırılabiliyor; bu nedenle kararlar her vaka için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

EDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ NÜKLEER TIP UZMANI DOÇ. DR. FÜSUN KÖKÇÜ AKSOY,

EDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ NÜKLEER TIP UZMANI DOÇ. DR. FÜSUN KÖKÇÜ AKSOY,

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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