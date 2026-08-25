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Hegseth'ten net uyarı: ABD Hürmüz Boğazı ve İran çevresinde harekete geçebilir

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ekonomik baskı sürerken Hürmüz Boğazı ve İran çevresinde gerektiğinde kinetik operasyonlar düzenleyebileceklerini söyledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Merve Çelik

Hegseth'ten net uyarı: ABD Hürmüz Boğazı ve İran çevresinde harekete geçebilir

Hegseth, Oshkosh ziyaretinde askeri seçeneği yeniden gündeme getirdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Wisconsin eyaletinin Oshkosh kentinde savunma sanayisi temsilcileriyle yaptığı görüşmede, İran’a karşı uygulanan ekonomik baskının yanında askeri seçeneğin de hâlâ masada olduğunu vurguladı. Hegseth, gerektiğinde ABD kuvvetlerinin yeniden harekete geçebileceğini belirtti.

askeri seçenek masada:

Gazetecilerin, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarını askıya alıp almadığı yönündeki sorusuna Hegseth, "Hürmüz Boğazı’nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz" diye yanıt verdi. Bakan, "Gerekirse kinetik saldırılar gerçekleştireceğiz" ifadesini kullanarak, İran’ın elindeki kozları aşırı kullanması veya ABD ordusuyla doğrudan karşılaşmayı seçmesi halinde gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Hegseth ayrıca, ABD askeri gücüne karşı atılacak yeni adımların Washington açısından "akılsızca" olacağını belirtti ve gerektiğinde ABD ordusunun yeniden sahaya çıkabileceğini yineledi.

hürmüz boğazı vurgusu:

Bakan açıklamasında Hürmüz Boğazına özel vurgu yaptı; ABD’nin bölgedeki varlığına dikkat çekerek boğazın stratejik önemini öne çıkardı. Hegseth, "İran (Hürmüz Boğazı’nda) hiçbir şeyi kendi imkanlarıyla yürütemez; biz yapabiliriz" diyerek ekonomik yaptırımların şu an için İran üzerinde en etkili baskı aracı olduğuna işaret etti.

Hegseth’in sözleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki Amerikan askeri kontrolüne ilişkin önceki açıklamalarını akıllara getirdi; Trump da bölgedeki hangi gemilerin geçiş yapacağı konusunda Washington’ın belirleyici konumda olduğunu savunmuştu.

Wisconsin ziyareti, ABD Savunma Bakanlığı’nın savunma sanayisiyle temaslarını ve silah üretim kapasitesini artırma çabalarını kapsayan bir dizi görüşmenin parçası olarak planlandı. Hegseth, sanayi temsilcilerine yönelik temaslarında üretim ve tedarik kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini de vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ihtiyaç duyulması halinde ABD ordusunun yeniden harekete...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ihtiyaç duyulması halinde ABD ordusunun yeniden harekete geçebileceğini belirterek, "İran, ABD ordusuyla uğraşacak kadar aptal olursa, yapmamız gerekeni yapacağız" dedi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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