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Pakistan aracılığıyla İran-ABD geriliminde çözüm arayışında önemli ilerleme

Mohsin Naqvi ve Asim Munir'ün Tahran görüşmesinde, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın yeniden yürürlüğe konulmasına yönelik önemli ilerleme kaydedildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Merve Çelik

Pakistan aracılığıyla İran-ABD geriliminde çözüm arayışında önemli ilerleme

Görüşmenin ana hatları:

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asim Munirün Tahran ziyareti, İran ile ABD arasında süregelen çatışmanın çözümüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Naqvi, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, taraflar arasında İslamabad Mutabakat Zaptının yeniden yürürlüğe konulmasına dair tartışmaların yapıldığını ve bu konuda "önemli ilerleme kaydedildiğini" duyurdu.

Toplantıda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de hazır bulundu. Görüşmede Orta Doğu'daki genişleyen gerilimler, İran-ABD hattındaki riskler ve bölgedeki istikrar için atılması gereken somut adımlar ele alındı.

Tahran ziyareti ve hedefler:

Naqvi, Tahran'daki bir günlük temasların "çok olumlu ve verimli" geçtiğini belirtti. Heyet, özellikle Hürmüz Boğazının yeniden açılması ve ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik mekanizmaların güçlendirilmesini gündeme taşıdı. İlgili tarafların endişeleri açıkça paylaşılarak, konular üzerinde yapıcı bir diyalog sürdürüldü.

Görüşme sonrası yayımlanan mesajlarda, toplantının son derece olumlu sonuçlandığı ve elde edilen ivmenin bölgedeki ilerlemeye ve kalıcı barışa zemin hazırlayacağı umudunun korunduğu vurgulandı. Naqvi'nin ifadeleri, tarafların mutabakat zaptının yeniden tesis edilmesine yönelik adımlar konusunda görüş birliğine yakınlaştığını işaret ediyor.

Resmi açıklamalarda isimler ve atılan adımlar net olarak korunurken, Pakistan heyetinin ara buluculuk rolü ön plana çıktı. Tahran temasları, kısa vadede uygulanabilecek adımların tartışıldığı ve diplomatik kanalların yoğun şekilde kullanıldığı bir süreç olarak kayda geçti.

PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI MOHSİN NAQVİ, İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI MOHSİN NAQVİ, İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMEDE, DEVAM EDEN ÇATIŞMANIN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLMAK AMACIYLA İRAN VE ABD ARASINDA DAHA ÖNCE İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTININ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KONULMASINI GÖRÜŞTÜKLERİNİ BELİRTEREK, "ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNİ" BELİRTTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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