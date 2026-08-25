Tumlu Yaylası'nda yüksek rakımlı kiraz hasadı ve asfalt sevinci

Tumlu Yaylası'nda hasat başladı, yol hizmete girdi

Niğde'nin Gümüşler beldesine bağlı Tumlu Yaylasında kiraz hasadı başladı. Yaklaşık 1.900-2.000 metre rakımda gerçekleşen hasat programıyla eş zamanlı olarak bölgeye kazandırılan asfalt yolun açılışı da yapıldı. Açılış ve hasat programına AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ve AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ katıldı.

yüksek rakımın kiraz üretimine etkisi:

Programa katılan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Tumlu Yaylası'nın yüksek rakımının kiraz üretiminde önemli bir avantaj sağladığını vurguladı. Uzkurt, yayladaki geç olgunlaşma döneminin, diğer üretim merkezlerinde hasadın tamamlanmasının ardından Tumlu kirazına ekonomik ve ticari açıdan ayrı bir değer kattığını belirtti.

yol ve altyapı yatırımlarının bölgeye katkısı:

Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, yıllardır beklenen asfalt yolun hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uzan, yeni yolun ulaşımı kolaylaştırmasının yanında güzergâh üzerindeki tarım arazileri ve arsaların değer kazanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca beldede doğalgazdan asfalta, altyapıdan üretime kadar süregelen çalışmaların devam ettiğini söyleyen Uzan, yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek yatırımların süreceğini kaydetti.

Hem tarımsal üretime hem de yerleşim ve yatırım değerine olumlu etki yapması beklenen bu eş zamanlı gelişme, yayla ekonomisinde hareketlilik yaratacak ve bölge üreticilerine uzun vadeli avantajlar sunacak.

GÜMÜŞLER TUMLU YAYLASI’NDA KİRAZ HASADI VE YOL SEVİNCİ