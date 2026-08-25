Kayseri'nin sportif geleceğine ortak adım: Erciyes 38 FK yönetimi makamda

Başkan Büyükkılıç'tan yeni yönetime tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, olağanüstü genel kurul sonucu kulüp başkanlığına seçilen Latif Ersoy ve yönetim kurulunu makamında kabul etti. Görüşmede, kulübün öncelikli hedefleri, altyapı planları ve Kayseri sporuna katkısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Erciyes 38 FK'nın hedefleri ve beklentiler:

Büyükkılıç kabul sırasında, Erciyes 38 FK'nın kent için önemli bir sportif değer olduğunu vurgulayarak yeni yönetimin kulübü daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti. Latif Ersoy ve kurmaylarına yeni görevlerinde başarı dileyen Büyükkılıç, iş birliğinin süreceğini ve ortak akılla hareket edileceğini ifade etti.

Kayseri'de istişare trafiği:

Randevunun ardından Başkan Büyükkılıç, kent gündemine dair farklı ziyaretleri de kabul etti. Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ile beraberindeki Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Prof. Dr. Osman Özsoy, Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu ve Prof. Dr. Atabey Kılıç da makamda ağırlandı; Büyükkılıç nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ayrıca Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve birlik yönetimi ile Kayseri Adli Tıp Kurumu Başkanı Uzman Doktor Çetin Orak ve daire başkanları da görüşmeler gerçekleştirdi. Her ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldığı, şehirdeki projeler ve iş birlikleri hakkında bilgi paylaşıldığı kaydedildi.

Ortak akıl ve şehrin kalkınması:

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi her alanda kalkındırma vizyonu doğrultusunda farklı kesimlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı. Ziyaretlere dair açıklamalarda, ortak akıl, istişare ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi; Büyükkılıç misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA ERCİYES 38 FK KULÜP BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN LATİF ERSOY VE YÖNETİMİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI.