Suriye normalleşme sürecine girdiğini ilan etti

kararın içeriği:

ABD hükümeti dün Terörü Destekleyen Devletler listesinden Suriye’yi çıkardığını açıkladı. Yetkililer, ülkenin artık Terör Listesindeki Hükümetlere Yönelik Yaptırımlar Yönetmeliği kapsamındaki yasaklara tabi olmadığını bildirdi.

şara'nın mesajı ve teşekkürleri:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin kararının ardından halka hitap etti. Eş-Şara, karar için Donald Trump ve ABD yönetimine ile desteği olan ülkelere teşekkür ederek, "Suriye bugün geçmişin acı sayfasını yırtıp atarak kalkınma, inşa ve imar ufkuna doğru yola çıkmıştır. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırılmış, kısıtlamalar çözülmüştür" ifadelerini kullandı.

dışişleri bakanın değerlendirmesi:

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani ise kararı, ülkenin üzerindeki 47 yıllık etiketi sona erdiren tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakanlık açıklamasında, kararın ekonomik toparlanma, altyapının yeniden inşası ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında değerlendirilmesi çağrısında bulunulduğunu belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin ülkesini "Terörü Destekleyen Devletler" listesinden çıkarma kararının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye bugün geçmişin acı sayfasını yırtıp atarak kalkınma, inşa ve imar ufkuna doğru yola çıkmıştır. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırılmış, kısıtlamalar çözülmüştür" dedi.