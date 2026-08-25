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ABD'den devrim muhafızları için bilgiye 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın beş üst düzey ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Caner Şahin

ABD'den devrim muhafızları için bilgiye 10 milyon dolar ödül

ABD'den devrim muhafızları için bilgiye 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey beş ismi hakkında bilgi verenlere ödül teklif edildiğini duyurdu.

hedefteki isimler:

Açıklamada adı geçen yetkililer arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Başkanı Ali Abdullahi, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Said Aghajani, İran Devrim Muhafızları Siber Elektronik Komutanlığı Başkanı Hamidreza Lashgarian ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mecid Hademi bulunuyor.

ödülün kapsamı ve açıklama:

Bakanlık bildirisine göre, bu kişiler hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verilebileceği belirtildi. Yapılan açıklama isimlerin görev tanımları ve unvanlarına vurgu yaparken, ödülün sunulacağı bilgilerin değerlendirilerek belirleneceği ifade edildi.

Konuyla ilgili resmi açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı; kurum, bilgi sağlayacak kişiler için teklif edilen ödül miktarını ve hedeflenen yetkilileri kamuoyuyla paylaştı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU&#039;NUN 5 ÖNEMLİ İSMİ HAKKINDA BİLGİ VERENLERE...

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NUN 5 ÖNEMLİ İSMİ HAKKINDA BİLGİ VERENLERE 10 MİLYON DOLARA KADAR ÖDÜL VERİLECEĞİNİ DUYURDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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