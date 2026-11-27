20 yeni çevreci otobüsün tanıtımı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım filosuna kazandırılan 20 yeni çevreci otobüsün tanıtım ve hizmete alım programı Kılıçarslan Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla şehrin altyapısından üst yapısına kadar kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı ve Konyalıların desteğine dikkat çekti.

araçların özellikleri ve maliyeti:

Filoya dahil edilen otobüsler, yüzde 64 yerlilik oranına sahip ve doğalgazlı motorlarıyla Euro 6 emisyon standartlarına uygun çalışarak egzoz emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor. Başkan Altay, bu araçların yerli bir marka olduğunu belirterek, 20 otobüsün güncel bedelinin 376 milyon lira olduğunu açıkladı ve araçların kent için hayırlı olmasını diledi.

ulaşım istatistikleri ve hizmet bedelleri:

Altay, ulaşım yatırımlarının şehrin yarınlarını şekillendirdiğini vurgulayarak, iki yıl önce filoya dahil edilen 180 otobüsle birlikte bugün itibarıyla filonun toplam 716 araca ulaştığını söyledi. Geçtiğimiz yıl otobüslerin yaklaşık 32 milyon kilometre yol kat ederek 965 bin sefer gerçekleştirdiğini, bunun dünya etrafında yaklaşık 800 tura eşdeğer olduğunu paylaştı. Otobüslerle geçen yıl 84 milyon yolcu taşınırken, tramvaylarda 78 bin seferde 34 milyon yolcuya hizmet verildi; toplamda ise 117 milyon taşıma yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca Konya Kart ile şehir içi tam biniş ücreti 35 lira, öğrenci biniş ücreti 15 lira olarak belirtildi. Tam abonman ücreti 2.170 lira, öğrenci abonmanı ise 565 lira seviyesinde vatandaşlara sunuluyor.

gelecek planları ve teşekkür:

Başkan Altay, otobüs sefer saatleri, hat düzenlemeleri, tramvay işleyişi ve durak bakımlarına kadar ulaşımın her aşamasında ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek şoförlerden teknik ekiplere kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Raylı sistem yatırımlarına devam edeceklerini ve hem kendi kaynakları hem uluslararası finans kurumlarıyla filoyu gençleştirme çalışmalarını 2027 yılına kadar kesintisiz sürdüreceklerini belirterek yeni otobüslerin şehre hayırlı olmasını diledi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, "ŞÜPHESİZ Kİ BİR ŞEHRİN EN ÖNEMLİ CAN DAMARI ULAŞIMDIR. BİZLER ŞEHRİMİZİN HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN DİNAMİZMİNE AYAK UYDURAN ÇEVRECİ, KONFORLU VE MODERN BİR ULAŞIM AĞI KURMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ. BUGÜN FİLOMUZA DAHİL ETTİĞİMİZ 20 YENİ OTOBÜSÜMÜZLE KONYA’MIZIN YARINLARINA UZANAN BU KONFOR VE GÜVEN KÖPRÜSÜNÜ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ" DEDİ.