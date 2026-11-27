Karatay'da zincir market denetimleri yoğunlaştırıldı

Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve tüketici haklarının korunmasını temin etmek olarak açıklandı.

Denetim kapsamı:

Ekipler, market raflarında satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri, gramaj bilgileri ve saklama şartlarını detaylı şekilde inceledi. Ayrıca mağaza genelinin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şekli ve soğutma zincirine uyum kontrol edildi. İşletme yetkililerine, gıda güvenliği ve tüketici haklarına ilişkin mevzuat hatırlatıldı.

Kontrollerde, vatandaş sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önlenmesine öncelik verildi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde incelemeler yapıldı. Denetimler hem tüketicilerin korunması hem de işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamaya yönelik yürütüldü.

Başkan Kılca'nın açıklaması:

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, denetimlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Karatay’ımızda hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hemşehrilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmasını ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren her konuda gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz"

Kılca, denetimlerin işletmelerin mevzuata uygun çalışmasını desteklediğini de vurgulayarak, "Önceliğimiz, hemşehrilerimizin sağlığını ve tüketici haklarını korurken esnafımızın da mevzuata uygun, güvenilir bir ortamda faaliyet göstermesini sağlamak. Kurallara uygun şekilde çalışan esnafımızın her zaman yanındayız. Karatay’ımızda sağlıklı ve güvenilir alışveriş ortamının korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, rutin ve şikâyete dayalı denetimlerin süreceğini belirtti; tüketicilere de şüpheli durumları bildirmeleri çağrısı yapıldı. Denetimlerin, hem halk sağlığını korumaya hem de güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İLE KARATAY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ ZİNCİR MARKETLERDE KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ. KONTROLLERDE GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN KOŞULLARI VE TÜKETİCİ HAKLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR MERCEK ALTINA ALINDI.