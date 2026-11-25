Şehzadeler genelinde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları

Şehzadeler Belediyesi, ilçe sınırları içindeki 67 mahallede eş zamanlı bakım, onarım ve yenileme programını sürdürüyor. Çalışmalar; yol ve kaldırım düzenlemelerinden ibadethanelerin onarımına, çocuk oyun grupları ile spor alanlarının yenilenmesine kadar geniş bir yelpazede planlanıyor ve yürütülüyor.

Mahallelerde yapılan çalışmalar:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri program çerçevesinde farklı mahallelerde altyapı ve tretuvar işlerine devam etti. Akpınar Mahallesinde kaldırım onarımı, Ahmet Bedevi Mahallesinde parke taşı kaldırım yenilemesi, Aşağıçobanisa Mahallesinde parke taşı yol onarımı gerçekleştirilirken, Yeni Harmandalı Mahallesi Camiinde boya ve onarım işleri tamamlandı.

Bu müdahaleler, günlük yaşamın konforunu artırmayı ve taşkın, çökme gibi altyapı kaynaklı aksaklıkları azaltmayı hedefliyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda merkez-kırsal ayrımı yapmadan hizmet götürüyor.

Park ve sosyal alan yenilemeleri:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yeşil alanlarda ve sosyal donatı alanlarında bakım-onarım çalışmaları yürüttü. Gençlik Parkındaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakımını tamamlayan ekipler, Sultan Parkındaki fitness grubunu yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Belediye yetkilileri, alanların güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılmasına öncelik verildiğini belirtiyor. Çalışmalar; programlı denetimler ve öncelik listeleri üzerinden takibi yapılan bir takvimle devam ediyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek ise sürecin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Şehzadeler’in 67 mahallesinde hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve daha konforlu bir kent ortamı sunmak için ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadayız. Yol ve kaldırım düzenlemelerinden ibadethanelerimizin bakımına, çocuklarımızın ve gençlerimizin vakit geçirdiği parklarımızdaki oyun ve spor alanlarının yenilenmesine kadar her detayı titizlikle takip ediyoruz. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan, Şehzadeler’in her noktasına eşit ve hızlı hizmet götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, İLÇENİN 67 MAHALLESİNDE BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. YOL VE KALDIRIMLARDAN İBADETHANELERE, ÇOCUK OYUN GRUPLARINDAN SPOR ALANLARINA KADAR BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA YÜRÜTEN BELEDİYE EKİPLERİ, VATANDAŞLARA DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YAŞAM ALANLARI SUNMAYI HEDEFLİYOR.