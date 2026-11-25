Köşk Medrese’nin bitişiğinde modern ve tarih uyumlu bir sosyal tesis

Melikgazi Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamını güçlendirecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Restorasyonu titizlikle tamamlanan ve 700 yıla tanıklık etmiş Köşk Medrese’nin hemen yanına inşa edilecek sosyal tesis, hem tarihi dokuya saygı gösteren bir mimari anlayışla hem de güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte tasarlandı.

Projenin özellikleri:

Planlanan yapının tek katlı olduğu ve 480 metrekare alana yayıldığı belirtildi. Mekan, kafeterya konseptli işleviyle açık ve kapalı oturma alanları sunacak; taş ve modern mimari öğelerinin birleşimiyle bölgenin estetiğine katkı sağlayacak. Belediye yetkilileri, tesiste nitelikli hizmet anlayışının öncelikli olacağını, mekanın hem ailelerin hem de farklı yaş gruplarının kullanımına uygun şekilde planlandığını vurguladı.

Zamanlama ve amaç:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu projenin proje çalışmalarının tamamlandığını, ihalenin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini ve ihale sonrası yapım çalışmalarına hızlı başlanacağını aktardı. Başkan Palancıoğlu, medrese gibi tarihi eserlerin korunmasının yanı sıra çevresindeki sosyal mekanlara da aynı özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, bu tesisin yalnızca bir kafe olmayacağını; dostlukların pekiştiği, güzel hatıraların biriktiği yaşayan bir buluşma noktası olması hedeflendiğini söyledi. Proje, bölgenin çehresine yeni bir soluk kazandırmayı ve Melikgazi’deki sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sonuç olarak, Köşk Medrese’nin tarihi değerini koruyarak çevresine sosyal bir fonksiyon kazandırma hedefi taşıyan bu yatırım, ilçe sakinleri için yeni bir nezih buluşma alanı sunacak. Belediye yetkilileri, projenin hem kentsel yaşam kalitesine hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ İLÇEDEKİ TÜM VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMLARINA KATKI SAĞLAYACAK PROJELERİNE DEVAM EDERKEN RESTORASYONUNU TAMAMLADIĞI KÖŞK MEDRESE’NİN YANI BAŞINA SOSYAL TESİS YAPACAK.