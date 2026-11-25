Tarihi Harput'ta sürü halinde dağ keçileri mahallede görüldü

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi Dabakhane mevkiinde, nesli tehlikede olan dağ keçileri yerleşim sınırlarına kadar inerek bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sürü halinde otlayan keçilerin bir süre bölgede kaldığı, ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

görüntülerin kaydedilmesi:

Durumu fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan sahneler, dağ keçilerinin yerleşimlere yaklaşabildiğini gösterdi. Bu tür gözlemler, özellikle kentin tarihi ve hassas dokusuna sahip bölgelerinde vahşi yaşamla insan etkinliklerinin kesiştiğini ortaya koyuyor. Görüntüler kısa süre içinde sosyal çevrelerde paylaşılabilecek nitelikte olup, bölgedeki günlük yaşamı etkileyebilecek natürel yaklaşımları belgeledi.

koruma ve yaptırımlar:

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutuluyor. Kurum açıklamasına göre, kaçak avlanan her bir dağ keçisi için öngörülen tazminat bedeli 940 bin TL olup, idari para cezalarıyla birlikte bu tutar 980 bin TL'yi aşabiliyor. Ayrıca fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle adli işlem başlatılıyor.

Bu olay, hem bölgedeki yaban hayatı koruma önlemlerinin önemini hem de vatandaşların karşılaştıkları doğa olaylarını yetkili mercilere bildirmesinin gerekliliğini hatırlatıyor. Korunan türlerin yerleşimlere inmesi, habitat baskısı, besin arayışı veya mevsimsel hareketlilik gibi faktörlerle açıklanabilir; yetkililerin olası müdahale ve izleme çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

ELAZIĞ’IN TARİHİ HARPUT MAHALLESİ DABAKHANE MEVKİİNDE OTLAYAN DAĞ KEÇİLERİ, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ