Hereke'de gençlik rüzgârı festivalde buluştu

Hereke Fest Gençlik Festivali'nde coşku

Körfez'de düzenlenen Hereke Fest Gençlik Festivali, ilçedeki çocuk ve gençleri bir araya getirerek gün boyu canlı görüntülere sahne oldu. HERGES (Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği) ile Kılavuz Gençlik iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona ilçe genelinden çok sayıda katılımcı yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında kurulan stantlar, etkinlik alanları ve atölyeler gençlerin ilgisini çeken farklı içerikler sundu.

Festival alanında buluşma:

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de etkinlikte gençlerle bir araya gelerek stantları tek tek gezdi, katılımcılarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Başkan Söğüt, gençlerin etkinliklerdeki coşkusunun ilçeye kattığı enerjiyi vurguladı. Söğüt, etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "HERGES ve Kılavuz Gençlik iş birliğiyle hayata geçirilen Hereke Fest Gençlik Festivali’nde evlatlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizin yüzündeki mutluluk, gözlerindeki ışık ve taşıdıkları yüksek enerji bizleri ziyadesiyle memnun etti. Onların heyecanı, yarınlara dair umutlarımızı her zaman diri tutuyor. Tüm gençlerimize parlak ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."

Eğitim yatırımlarına vurgu:

Festival sırasında Belediye Başkanı Söğüt, gençlik ve eğitim yatırımlarına ilişkin de bilgilendirmelerde bulundu. Söğüt, Bilgi Evleri ve gençlik merkezlerinin önemine dikkat çekerek belediyenin bu alanlardaki çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Konuşmasında, "Bizler Körfez Belediyesi olarak evlatlarımızın sadece bugününü değil, geleceğini de düşünüyoruz. İlçemize kazandırdığımız Bilgi Evlerimiz ve gençlik merkezlerimiz, çocuklarımızın ders çalışabileceği, kendilerini sosyal ve kültürel anlamda geliştirebileceği güvenli birer eğitim yuvası haline geldi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve eğitime olan desteğimiz katlanarak ve artarak devam edecek" ifadelerinde bulundu.

Gün boyu süren festivalde gençler düzenlenen sportif aktiviteler, yarışmalar ve atölye programlarıyla doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik, ilçedeki gençlik çalışmalarına olan ilgiyi ve talebi görünür kılarken, katılımcılar arasında yeni fikirlerin ve projelerin de filizlendiği bir ortam sağladı.

KÖRFEZ’DE DÜZENLENEN HEREKE FEST GENÇLİK FESTİVALİ’NDE ÇOCUK VE GENÇLERLE BİR ARAYA GELEN BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, GENÇLERİN COŞKUSUNA ORTAK OLDU. GÜN BOYU SÜREN FESTİVAL, SPORTİF AKTİVİTELER VE YARIŞMALARLA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.