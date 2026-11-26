Hesarek'te hazırlıklar yerinde incelendi:

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Hesarek Kayak Merkezi'nde süren yol genişletme ile pist yenileme çalışmalarını saha ziyaretinde inceledi ve proje sorumlularından detaylı bilgi aldı. Ziyarette, merkezin kış sezonuna daha modern, güvenli ve konforlu bir tesis olarak hazırlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Çalışmaların odağı:

İncelemelerde, yol düzenlemeleri ve pist yenileme işlemlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı. Yetkililer, ziyaretçilerin merkezden daha iyi şartlarda yararlanabilmesi için yapısal iyileştirmeler ve güvenlik önlemlerinin öncelikli olarak yürütüldüğünü aktardı.

Yetkililerle saha değerlendirmesi:

Ziyarete Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Muhittin Ağın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar da katıldı. Çelik, çalışmaların kış sezonu başlamadan tamamlanması için titizlik gösterilmesini ve sezonun sorunsuz açılmasına yönelik hassasiyetin sürdürülmesini istedi.

Yetkililer, programlanan işlerin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtirken, bakım ve yenileme adımlarının ziyaretçi deneyimini artırmaya yönelik olduğu ifade edildi. Saha incelemesi, merkezdeki hazırlık sürecinin hızlandırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi üzerine notlarla sonlandırıldı.

HESAREK KAYAK MERKEZİ’NDE KIŞ SEZONU HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR