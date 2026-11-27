Hikmet Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Naaşı önce TBMM'de düzenlenen törene getirildi, buradaki anmaların ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne alınarak cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çetin'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

Törenin ayrıntıları:

Cenaze törenine siyasi partilerden yoğun katılım oldu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde Çetin'in ailesinin yanında yer aldı. Törenin ardından aile ve Özel taziyeleri kabul etti. Meclis başkanlığıyla ilgili süreçte, Türkiye'de bulunmadığı için vekaleten temsil edilen mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile geçmiş dönem Meclis başkanlarının da süreç boyunca ilgili olduğu aktarıldı.

Özgür Özel'in değerlendirmesi:

Özel, yaptığı açıklamada Çetin'in Türk siyaseti için çok önemli bir isim olduğunu vurguladı. Özel'in sözleri arasında, Çetin'in partiler arası diyalog ve kriz çözmede 'Hikmet ağabey formülü' olarak anılan yaklaşımlarının örnek gösterildiği, Dışişleri Bakanlığı döneminde Afganistan'da NATO adına yürüttüğü görevler, Azerbaycan ile ilişkilerinde Haydar Aliyev ile kurduğu dostluk ve Bosna Hersek'in en zor dönemindeki çabalarının hatırlandığı ifade edildi.

Özel, Çetin'in genç siyasetçilere ayırdığı zamanın 'siyaset okulunun en önemli dersleri' niteliğinde olduğunu belirtti ve örnek anılarla onun toplumdaki karşılığını anlattı. Ayrıca Özel, Çetin'in hastalığına rağmen meydanlarda ve parti çalışmalarında yer almasının, toplum ve partiler nezdinde büyük bir karşılık bulduğunu söyledi ve ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze töreni, siyasi partiler, bürokrasi ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı. Çetin için yapılan vedada, milletvekilleri ve yakınları taziyelerini iletti; birçok konuşmada Çetin'in siyasetteki uzlaşmacı rolü ve toplum üzerindeki etkisi vurgulandı.

TBMM eski Başkanı Çetin, Devlet Mezarlığına defnedildi