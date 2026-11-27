Horozköy ziyaretinde talepler yerinde değerlendirildi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Horozköy'de gerçekleştirdiği mahalle ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Kahvehaneleri ve iş yerlerini dolaşan Balaban, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi ve not aldı.

Muhtarlık buluşması:

Programına 50. Yıl Mahalle Muhtarlığı ziyaretiyle başlayan Balaban, mahalle muhtarı Erol Akar ile bir araya geldi. Görüşmede mahallenin öncelikli ihtiyaçları, altyapı ve yerel yönetim hizmetlerine ilişkin beklentiler ele alındı.

Esnafla ve vatandaşla doğrudan iletişim:

Muhtarlık ziyaretinin ardından bölgedeki kahvehaneleri ve iş yerlerini gezen Balaban, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyen Balaban'a Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Türker Aybey eşlik etti.

Balaban, belediye çalışmalarının vatandaşların öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde halkla iç içe olmak, vatandaşlarımızı dinlemek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek var. Mahallelerimizin sorunlarını doğrudan vatandaşlarımızdan dinleyerek çözüm üretmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda Horozköy bölgemizde esnafımızla ve vatandaşımızla bir araya gelerek talepleri yerinde değerlendirdik. Daha iyi, daha yaşanabilir bir Yunusemre için sahada olmaya, hemşehrilerimizle buluşmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretlerden memnuniyet duyan esnaf ve vatandaşlar, bölgeye gösterilen ilgiden ötürü Balaban'a teşekkür etti ve iletilen taleplerin takip edileceğini belirtti.

MANİSA'NIN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, HOROZKÖY’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MAHALLE ZİYARETİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. KAHVEHANELERİ VE İŞ YERLERİNİ ZİYARET EDEN BALABAN, MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEREK, "DAHA İYİ, DAHA YAŞANABİLİR BİR YUNUSEMRE İÇİN SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.